Altının ons fiyatı bugün itibarıyla 2,526 dolardan işlem görürken, gram altın ise 2,762 TL civarında alınıp satılıyor. Çeyrek altın fiyatı 4,517 TL'den işlem görürken, Cumhuriyet altını 18,014 TL'ye ulaşmış durumda. Piyasalar, ABD'den gelecek ekonomik veriler ve Fed'in olası faiz kararlarını yakından izliyor​.

Güncel altın fiyatları:

Gram Altın : 2,762 TL

: 2,762 TL Çeyrek Altın : 4,517 TL

: 4,517 TL Cumhuriyet Altını : 18,014 TL

: 18,014 TL Ons Altın: 2,526 USD

Altın fiyatlarındaki bu hareketliliği etkileyen faktörler arasında küresel ekonomik gelişmeler ve özellikle ABD'deki enflasyon verileri ön plana çıkıyor. Altının önümüzdeki günlerde nasıl bir seyir izleyeceği ise büyük ölçüde bu verilere bağlı olacak.