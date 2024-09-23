Bugün altın piyasalarında yatırımcılar dikkatle fiyat hareketlerini izliyor. Serbest piyasada gram altın, 23 Eylül 2024 Pazartesi günü saat 10:00 itibarıyla 2.883,56 TL’den işlem görüyor. Aynı saatlerde çeyrek altın 4.714,62 TL’den satılırken, Cumhuriyet altını ise 18.801 TL'den alıcı buluyor. Piyasadaki bu fiyatlar, hem bireysel hem de kurumsal yatırımcıların altına olan ilgisinin sürdüğünü gösteriyor.

Altının ons fiyatı

Uluslararası piyasalarda altı1nın ons fiyatı da hareketli. Bugün saat 10:00 itibarıyla ons altın 2.625 dolar seviyesinde işlem görüyor ve dünkü kapanışa göre %0.13 artış göstermiş durumda. Bu artış, altına olan güvenli liman talebinin devam ettiğini gösteriyor.

Aylık ve yıllık performans

Gram altın, eylül ayı başından itibaren %5,20 değer kazandı. Yılın başında 1.953,99 TL olan gram altın, bugün 2.883,56 TL’ye yükseldi ve %47,57 oranında bir artış kaydetti. Bir yıl önce ise gram altın 1.681,37 TL seviyesindeydi, bu da %71,50 oranında bir değer kazancına işaret ediyor.

Ons altının performansına baktığımızda, yılın başında 2.041,49 dolar olan fiyat, bugün 2.625,40 dolara yükselerek %28,60 oranında değer kazandı. Son bir yıl içinde ise ons altın %36,37 oranında artış gösterdi.

Bu veriler, altın yatırımcıları için dikkat çekici fırsatlar sunarken, piyasaların bu hafta içinde nasıl hareket edeceği merakla bekleniyor.