İzmir Trafik Birimleri, 16-22 Eylül 2024 tarihleri arasında şehir genelinde meydana gelen yaralanmalı trafik kazalarına ilişkin istatistikleri paylaştı. Verilere göre, kazaların büyük bir kısmı gündüz saatlerinde gerçekleşti.

Trafik kazalarının %66’sı gündüz, %34’ü ise gece saatlerinde yaşandı. Kazaların önemli bir bölümünü motosiklet kazaları oluştururken, bu oran %57 olarak kaydedildi. Yaya kazaları ise toplam kazaların %21'ini oluşturdu.

En sık karşılaşılan kaza yandan çarpma oldu

Kavşak ihlalleri, %14 oranında kazaların sebebi olurken, en sık karşılaşılan kazalar arasında yandan çarpmalar %40’lık oranla ilk sırada yer aldı. Arkadan çarpma ise %8 oranında raporlandı. Ayrıca, kazaların sadece %4'ünün trafik ışığı ihlali nedeniyle meydana geldiği belirtildi.

Bu veriler, İzmir’de trafiğin özellikle motosiklet kullanıcıları ve kavşak noktalarında daha dikkatli olunması gerektiğini ortaya koyuyor. İzmir Trafik Birimleri, sürücüleri trafik kurallarına uymaya ve dikkatli olmaya çağırdı.