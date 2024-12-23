Geçtiğimiz hafta dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları, yeni haftanın ilk gününe hareketli bir başlangıç yaptı. ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararının ardından yaşanan düşüşlerin ardından, altın fiyatları toparlanma sinyalleri veriyor.
İşte 23 Aralık 2024 itibarıyla güncel altın fiyatları...
23 Aralık 2024 Gram altın fiyatı
- Alış: 2.970,05 TL
- Satış: 2.970,52 TL
23 Aralık 2024 Çeyrek altın fiyatı
- Alış: 4.859,00 TL
- Satış: 4.952,00 TL
23 Aralık 2024 Yarım altın fiyatı
- Alış: 9.748,00 TL
- Satış: 9.901,00 TL
23 Aralık 2024 Cumhuriyet altını fiyatı
- Alış: 19.434,00 TL
- Satış: 19.727,00 TL
23 Aralık 2024 Altın/ons fiyatı
- Alış: 2.624,80 USD
- Satış: 2.625,10 USD
Kaynak: HABER MERKEZİ