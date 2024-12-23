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Geçtiğimiz hafta dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları, yeni haftanın ilk gününe hareketli bir başlangıç yaptı. ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararının ardından yaşanan düşüşlerin ardından, altın fiyatları toparlanma sinyalleri veriyor.

Ciner Yayın Holding'in Can Grubu’na ne kadara satıldığı belli oldu!

Ciner Yayın Holding'in Can Grubu’na ne kadara satıldığı belli oldu!

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