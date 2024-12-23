Konak Belediyesi’nin düzenlediği “Patili Dostlarımızı Sahiplendiriyoruz” etkinliği, sokakta yaşayan hayvanlar için sıcak yuva umudu oldu. Etkinlikte çocuklar eğlenerek farkındalık kazandı.

Sokak hayvanlarına yeni yıl hediyesi

Konak Belediyesi, 2025’e yaklaşırken sokak hayvanları için anlamlı bir etkinlik düzenledi. “Agora AVM’de Mutlu Yılbaşı - Patili Dostlarımızı Sahiplendiriyoruz” adıyla gerçekleşen etkinlikte biri Engelli Kedi Evi’nden olmak üzere 8 kedi ve köpek sahiplendirildi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, Bobyland Köpek Oteli, Hermos Pet Food gibi kurumlar da destek verdi.

Veteriner İşleri Müdürü Duygu Akçelik, etkinliğin hayvanların güvenli yuvalar bulması adına düzenlendiğini belirterek, “Sokaktaki dostlarımızın en iyi koşullarda sahiplenilmelerini istiyoruz. Bu etkinlik, onların yeni bir hayata başlamaları için önemli bir adım” dedi.

Çocuklara hayvan sevgisi aşılandı

Etkinlik, çocuklara hayvan sevgisi, sahiplenme ve doğa bilinci kazandırmayı amaçlayan çeşitli aktivitelerle zenginleştirildi. Çocuklar boyama, hamur şekillendirme, bilgi yarışması gibi eğlenceli etkinliklere katılarak farkındalık kazandı. Ayrıca vatandaşlara sokak hayvanları için mama dağıtımı yapıldı. Konak Belediyesi ve Bobyland Köpek Oteli veteriner hekimleri, hayvan bakımıyla ilgili soruları yanıtlayarak bilgilendirme yaptı.

Yeni yıl, yeni yuva

Etkinliğin en mutlu anları, sıcak bir yuva bulan kedi ve köpekler ile onları sahiplenen vatandaşlarındı. Yeni dostlarını kucaklarından indirmeyen hayvanseverler, Konak Belediyesi’ne teşekkür ederek sahiplenmenin önemine dikkat çekti. Etkinlikte yuva bulan dostların mutluluğu, yeni yılın onlara umut ve sevgi getireceğinin habercisi oldu. Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’ya da bu anlamlı projeyle İzmir halkına dokunduğu için övgüler yağdı.