Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. Haftanın ikinci işlem gününde altının hem gram hem ons fiyatı tarihi rekorunu kırdı. Gram altın 4 bin 856 TL’ye, ons fiyatı ise 3 bin 651 dolara yükseldi.

Gram ve ons altın zirvede

Sabah saatlerinde altının gram fiyatı 4 bin 856 TL seviyesine ulaşırken, ons fiyatı 3 bin 651 dolar ile yeni zirvesini gördü.

Güncel altın fiyatları (09:35 itibarıyla)

Gram altın: Alış 4.832 TL, satış 4.832 TL

Ons altın: Alış 3.645 $, satış 3.646 $

Çeyrek altın: Alış 7.731 TL, satış 7.901 TL

Tam altın: Alış 31.675 TL, satış 31.953 TL

Yarım altın: Alış 15.417 TL, satış 15.805 TL

Ziynet altını: Alış 30.932 TL, satış 31.515 TL

Ata altın: Alış 32.184 TL, satış 32.994 TL

14 ayar bilezik gramı: Alış 2.668 TL, satış 3.688 TL

22 ayar bilezik gramı: Alış 4.432 TL, satış 4.674 TL

Gremse altın: Alış 78.896 TL, satış 79.759 TL

Piyasada beklenti

Uzmanlara göre altın fiyatlarındaki yükselişte küresel ekonomik belirsizlikler ve güvenli liman talebi etkili oluyor. Yatırımcılar özellikle ons altındaki hareketleri yakından takip ediyor.