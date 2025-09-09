Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. Haftanın ikinci işlem gününde altının hem gram hem ons fiyatı tarihi rekorunu kırdı. Gram altın 4 bin 856 TL’ye, ons fiyatı ise 3 bin 651 dolara yükseldi.

Gram ve ons altın zirvede

Sabah saatlerinde altının gram fiyatı 4 bin 856 TL seviyesine ulaşırken, ons fiyatı 3 bin 651 dolar ile yeni zirvesini gördü.

Güncel altın fiyatları (09:35 itibarıyla)

  • Gram altın: Alış 4.832 TL, satış 4.832 TL

  • Ons altın: Alış 3.645 $, satış 3.646 $

  • Çeyrek altın: Alış 7.731 TL, satış 7.901 TL

  • Cumhuriyet altını: Alış 30.925 TL, satış 31.508 TL

    Dof Robotik (DOFRB) halka arz sonuçları açıklandı: Kaç lot düştü?
    Dof Robotik (DOFRB) halka arz sonuçları açıklandı: Kaç lot düştü?
    İçeriği Görüntüle

  • Tam altın: Alış 31.675 TL, satış 31.953 TL

  • Yarım altın: Alış 15.417 TL, satış 15.805 TL

  • Ziynet altını: Alış 30.932 TL, satış 31.515 TL

  • Ata altın: Alış 32.184 TL, satış 32.994 TL

  • 14 ayar bilezik gramı: Alış 2.668 TL, satış 3.688 TL

  • 22 ayar bilezik gramı: Alış 4.432 TL, satış 4.674 TL

  • Gremse altın: Alış 78.896 TL, satış 79.759 TL

Piyasada beklenti

Uzmanlara göre altın fiyatlarındaki yükselişte küresel ekonomik belirsizlikler ve güvenli liman talebi etkili oluyor. Yatırımcılar özellikle ons altındaki hareketleri yakından takip ediyor.

Kaynak: HABER MERKEZİ