Berber ve Kuaförlerin Sorunları Gündeme Taşındı

Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu Genel Başkanı Bayram Karakaş ile Muhsin Çalışkan, bir dizi ziyaret kapsamında Ege Bölgesi’nde temaslarda bulundu.

Federasyon heyeti son olarak Nazilli Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Olcayak Yıldız’ı makamında ziyaret etti. Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Karakaş, berber ve kuaför esnafının yaşadığı sorunlara değindi.

Sektörün en büyük problemlerinden birinin çıraklık yasasından faydalanamamak olduğunu vurgulayan Karakaş, çözüm için gerekli adımların atılması gerektiğini ifade etti.