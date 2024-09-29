Jüri üyesi olarak festivalde yer alan Sarıkaya, kısa kestirdiği saçları ve şık açık renk elbisesiyle göz kamaştırarak geceye damgasını vurdu.

Son dönemde Mert Demir ile yaşadığı aşkla da adından sıkça söz ettiren Sarıkaya, bu geceki şıklığıyla da hayranlarını mest etti. Gizli bir aşkla başlayan ilişkileri, çiftin birlikte yaptıkları seyahatlerle sosyal medya üzerinden de paylaşılarak gündemde kalmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde, Sarıkaya’nın sevgilisi Demir'in annesiyle dans ettiği anların görüntüleri de sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Yeni imajıyla göz doldurdu

Altın Koza Film Festivali'nde ‘En İyi Erkek Oyuncu’ ödülünü Ahmet Rıfat Şungar’a takdim eden Sarıkaya, sahneye çıkarak izleyicileri büyüledi. Giydiği şık elbise ve yeni saç modeli ile tüm dikkatleri üzerine çeken oyuncu, festivalin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Sosyal medyada beğeni yağmuru

Sarıkaya, yeni imajını sosyal medya hesaplarında paylaşırken, takipçilerinden yoğun bir ilgi gördü. Yüzbinlerce beğeni alan gönderisinde, hayranları “Çok güzelsin”, “Gecenin starı belli”, “Altın olan ödül değil sensin” ve “Güzelliğine bakmalara doyamıyorum” gibi övgü dolu yorumlar bıraktı.

Serenay Sarıkaya, hem sanatıyla hem de kişisel hayatıyla göz önünde olmaya devam ederken, Altın Koza Film Festivali’ndeki şıklığı ve zarafetiyle de kalplerdeki yerini sağlamlaştırdı.