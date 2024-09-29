Time Out, 2024 yılı için "Dünyanın En Havalı Mahalleleri" listesini duyurdu. Marsilya'nın Notre Dame du Mont mahallesi, "asi ruhu" ve "renkli çıkmaz sokakları" ile bu yılın en havalı mahallesi olarak seçildi. İşte listeye göre dünyanın en gözde bölgeleri:

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İşte 2024 yılında dünyadaki en havalı 38 mahalle...

  1. Notre Dame du Mont, Marsilya, Fransa
    Renkli grafitiler ve canlı sokak yaşamı ile dikkat çekiyor.

  2. Mers Sultan, Kazablanka, Fas
    Fütüristik mimarisi ve lezzetli yemekleriyle öne çıkıyor.

  3. Pererenan, Bali, Endonezya
    El değmemiş plajları ve havalı kafe kültürü ile tanınıyor.

  4. Seongsu-dong, Seul, Güney Kore
    Hareketli gece hayatı ve dinamik sokak yaşamı sunuyor.

  5. Kerns, Portland, ABD
    Sanat dolu sokaklar ve canlı atmosferi ile biliniyor.

  6. Stokes Croft & St. Paul, Bristol, BK
    "Afrika-Karayip kültürünün merkezi" olarak anılıyor.

  7. Chippendale, Sidney, Avustralya
    Kültürel çeşitliliği ve sanatıyla dikkat çekiyor.

  8. Principe Real, Lizbon, Portekiz
    Tarihi ve modern yapıları harmanlıyor.

  9. Glória, Rio de Janeiro, Brezilya
    Canlı gece hayatı ve sokak festivalleri ile dolu.

  10. Windsor, Melbourne, Avustralya
    Genç ve enerjik bir atmosfer sunuyor.

  11. Zabłocie, Kraków, Polonya
    Tarihî dokusu ve modern sanat sahnesi ile öne çıkıyor.

  12. Little River, Miami, ABD
    Renkli sokakları ve yaratıcı kafe kültürü ile dikkat çekiyor.

  13. Saint-Henri, Montreal, Kanada
    Kültürel zenginliği ve tarihi binalarıyla tanınıyor.

  14. Punavuori, Helsinki, Finlandiya
    Yaratıcı toplulukları ve sanatsal etkinlikleriyle biliniyor.

  15. Gakugeidaigaku, Tokyo, Japonya
    Modern yaşam tarzı ve kültürel derinliği ile dikkat çekiyor.

  16. Thao Dien, Ho Chi Minh, Vietnam
    Sakin atmosferi ve uluslararası mutfağı ile öne çıkıyor.

  17. Flatbush, New York, ABD
    Kültürel çeşitliliği ve canlı sokak yaşamıyla tanınıyor.

  18. Friedrichshain, Berlin, Almanya
    Sanat galerileri ve alternatif kültür ile dolu.

  19. East City, Cape Town, Güney Afrika
    Dinamik sanat sahnesi ve plajlara yakınlığı ile biliniyor.

  20. Belleville, Paris, Fransa
    Lezzetli mutfağı ve sokak kültürü ile öne çıkıyor.

  21. Northbridge, Perth, Avustralya
    Hareketli gece hayatı ve festivalleri ile tanınıyor.

  22. Strathbungo, Glasgow, BK
    Parkları ve caz barları ile dikkat çekiyor.

  23. Chacarita, Buenos Aires, Arjantin
    Sanat dolu sokakları ve renkli atmosferi ile biliniyor.

  24. Leyton, Londra, BK
    Futbol kulübü ve dost canlısı atmosferi ile öne çıkıyor.

  25. Inchicore, Dublin, İrlanda
    Kültürel etkinlikleri ve tarihi dokusu ile tanınıyor.

  26. East Hollywood, Los Angeles, ABD
    Sanat ve eğlence dolu bir bölge.

  27. Ekkamai, Bangkok, Tayland
    Modern kafe kültürü ve alışveriş imkânları ile dikkat çekiyor.

  28. San Rafael, Meksiko, Meksika
    Zengin kültürel yaşamı ve yerel lezzetleri ile öne çıkıyor.

  29. Mount Pleasant, Washington DC, ABD
    Tarihi dokusu ve sokak festivalleri ile biliniyor.

  30. Bonfim, Porto, Portekiz
    Geleneksel mutfağı ve canlı sokak yaşamıyla dikkat çekiyor.

  31. Palace Quarter, Budapeşte, Macaristan
    Tarihi ve modern yapıları bir arada sunuyor.

  32. Brewerytown, Philadelphia, ABD
    El yapımı biraların ve sanatın merkezi.

  33. Kowloon City, Hong Kong, Hong Kong
    Canlı sokak pazarı ve kültürel çeşitliliği ile öne çıkıyor.

  34. Logan Square, Şikago, ABD
    Sanat galerileri ve canlı müzik sahneleri ile tanınıyor.

  35. Norwood, Adelaide, Avustralya
    Sakin atmosferi ve doğal güzellikleri ile dikkat çekiyor.

  36. Osu, Akra, Gana
    Renkli sokakları ve zengin kültürü ile biliniyor.

  37. Orchard, Singapur, Singapur
    Alışveriş cenneti ve kültürel etkinlikleri ile öne çıkıyor.

  38. Union Square, Boston, ABD
    Tarihi binaları ve canlı etkinlikleri ile tanınıyor.

Uzman görüşü nasıl?

Time Out'un seyahat editörü Grace Beard, bu listeyi oluşturan mahallelerin ortak özelliklerini vurgulayarak, "Yemek ve içmek için harika yerler, modern kültür, sokak hayatı ve gelişen bir topluluk sunuyorlar" dedi. Her biri, ziyaretçilere başka hiçbir yerde bulamayacakları özel deneyimler sunarak, şehirlerin kendine özgü yansımalarını sergiliyor.

Kaynak: HABER MERKEZİ