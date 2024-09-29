Time Out, 2024 yılı için "Dünyanın En Havalı Mahalleleri" listesini duyurdu. Marsilya'nın Notre Dame du Mont mahallesi, "asi ruhu" ve "renkli çıkmaz sokakları" ile bu yılın en havalı mahallesi olarak seçildi. İşte listeye göre dünyanın en gözde bölgeleri:
İşte 2024 yılında dünyadaki en havalı 38 mahalle...
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Notre Dame du Mont, Marsilya, Fransa
Renkli grafitiler ve canlı sokak yaşamı ile dikkat çekiyor.
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Mers Sultan, Kazablanka, Fas
Fütüristik mimarisi ve lezzetli yemekleriyle öne çıkıyor.
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Pererenan, Bali, Endonezya
El değmemiş plajları ve havalı kafe kültürü ile tanınıyor.
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Seongsu-dong, Seul, Güney Kore
Hareketli gece hayatı ve dinamik sokak yaşamı sunuyor.
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Kerns, Portland, ABD
Sanat dolu sokaklar ve canlı atmosferi ile biliniyor.
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Stokes Croft & St. Paul, Bristol, BK
"Afrika-Karayip kültürünün merkezi" olarak anılıyor.
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Chippendale, Sidney, Avustralya
Kültürel çeşitliliği ve sanatıyla dikkat çekiyor.
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Principe Real, Lizbon, Portekiz
Tarihi ve modern yapıları harmanlıyor.
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Glória, Rio de Janeiro, Brezilya
Canlı gece hayatı ve sokak festivalleri ile dolu.
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Windsor, Melbourne, Avustralya
Genç ve enerjik bir atmosfer sunuyor.
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Zabłocie, Kraków, Polonya
Tarihî dokusu ve modern sanat sahnesi ile öne çıkıyor.
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Little River, Miami, ABD
Renkli sokakları ve yaratıcı kafe kültürü ile dikkat çekiyor.
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Saint-Henri, Montreal, Kanada
Kültürel zenginliği ve tarihi binalarıyla tanınıyor.
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Punavuori, Helsinki, Finlandiya
Yaratıcı toplulukları ve sanatsal etkinlikleriyle biliniyor.
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Gakugeidaigaku, Tokyo, Japonya
Modern yaşam tarzı ve kültürel derinliği ile dikkat çekiyor.
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Thao Dien, Ho Chi Minh, Vietnam
Sakin atmosferi ve uluslararası mutfağı ile öne çıkıyor.
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Flatbush, New York, ABD
Kültürel çeşitliliği ve canlı sokak yaşamıyla tanınıyor.
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Friedrichshain, Berlin, Almanya
Sanat galerileri ve alternatif kültür ile dolu.
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East City, Cape Town, Güney Afrika
Dinamik sanat sahnesi ve plajlara yakınlığı ile biliniyor.
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Belleville, Paris, Fransa
Lezzetli mutfağı ve sokak kültürü ile öne çıkıyor.
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Northbridge, Perth, Avustralya
Hareketli gece hayatı ve festivalleri ile tanınıyor.
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Strathbungo, Glasgow, BK
Parkları ve caz barları ile dikkat çekiyor.
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Chacarita, Buenos Aires, Arjantin
Sanat dolu sokakları ve renkli atmosferi ile biliniyor.
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Leyton, Londra, BK
Futbol kulübü ve dost canlısı atmosferi ile öne çıkıyor.
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Inchicore, Dublin, İrlanda
Kültürel etkinlikleri ve tarihi dokusu ile tanınıyor.
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East Hollywood, Los Angeles, ABD
Sanat ve eğlence dolu bir bölge.
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Ekkamai, Bangkok, Tayland
Modern kafe kültürü ve alışveriş imkânları ile dikkat çekiyor.
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San Rafael, Meksiko, Meksika
Zengin kültürel yaşamı ve yerel lezzetleri ile öne çıkıyor.
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Mount Pleasant, Washington DC, ABD
Tarihi dokusu ve sokak festivalleri ile biliniyor.
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Bonfim, Porto, Portekiz
Geleneksel mutfağı ve canlı sokak yaşamıyla dikkat çekiyor.
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Palace Quarter, Budapeşte, Macaristan
Tarihi ve modern yapıları bir arada sunuyor.
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Brewerytown, Philadelphia, ABD
El yapımı biraların ve sanatın merkezi.
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Kowloon City, Hong Kong, Hong Kong
Canlı sokak pazarı ve kültürel çeşitliliği ile öne çıkıyor.
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Logan Square, Şikago, ABD
Sanat galerileri ve canlı müzik sahneleri ile tanınıyor.
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Norwood, Adelaide, Avustralya
Sakin atmosferi ve doğal güzellikleri ile dikkat çekiyor.
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Osu, Akra, Gana
Renkli sokakları ve zengin kültürü ile biliniyor.
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Orchard, Singapur, Singapur
Alışveriş cenneti ve kültürel etkinlikleri ile öne çıkıyor.
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Union Square, Boston, ABD
Tarihi binaları ve canlı etkinlikleri ile tanınıyor.
Uzman görüşü nasıl?
Time Out'un seyahat editörü Grace Beard, bu listeyi oluşturan mahallelerin ortak özelliklerini vurgulayarak, "Yemek ve içmek için harika yerler, modern kültür, sokak hayatı ve gelişen bir topluluk sunuyorlar" dedi. Her biri, ziyaretçilere başka hiçbir yerde bulamayacakları özel deneyimler sunarak, şehirlerin kendine özgü yansımalarını sergiliyor.