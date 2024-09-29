Time Out, 2024 yılı için "Dünyanın En Havalı Mahalleleri" listesini duyurdu. Marsilya'nın Notre Dame du Mont mahallesi, "asi ruhu" ve "renkli çıkmaz sokakları" ile bu yılın en havalı mahallesi olarak seçildi. İşte listeye göre dünyanın en gözde bölgeleri:

İşte 2024 yılında dünyadaki en havalı 38 mahalle...

Notre Dame du Mont, Marsilya, Fransa

Renkli grafitiler ve canlı sokak yaşamı ile dikkat çekiyor. Mers Sultan, Kazablanka, Fas

Fütüristik mimarisi ve lezzetli yemekleriyle öne çıkıyor. Pererenan, Bali, Endonezya

El değmemiş plajları ve havalı kafe kültürü ile tanınıyor. Seongsu-dong, Seul, Güney Kore

Hareketli gece hayatı ve dinamik sokak yaşamı sunuyor. Kerns, Portland, ABD

Sanat dolu sokaklar ve canlı atmosferi ile biliniyor. Stokes Croft & St. Paul, Bristol, BK

"Afrika-Karayip kültürünün merkezi" olarak anılıyor. Chippendale, Sidney, Avustralya

Kültürel çeşitliliği ve sanatıyla dikkat çekiyor. Principe Real, Lizbon, Portekiz

Tarihi ve modern yapıları harmanlıyor. Glória, Rio de Janeiro, Brezilya

Canlı gece hayatı ve sokak festivalleri ile dolu. Windsor, Melbourne, Avustralya

Genç ve enerjik bir atmosfer sunuyor. Zabłocie, Kraków, Polonya

Tarihî dokusu ve modern sanat sahnesi ile öne çıkıyor. Little River, Miami, ABD

Renkli sokakları ve yaratıcı kafe kültürü ile dikkat çekiyor. Saint-Henri, Montreal, Kanada

Kültürel zenginliği ve tarihi binalarıyla tanınıyor. Punavuori, Helsinki, Finlandiya

Yaratıcı toplulukları ve sanatsal etkinlikleriyle biliniyor. Gakugeidaigaku, Tokyo, Japonya

Modern yaşam tarzı ve kültürel derinliği ile dikkat çekiyor. Thao Dien, Ho Chi Minh, Vietnam

Sakin atmosferi ve uluslararası mutfağı ile öne çıkıyor. Flatbush, New York, ABD

Kültürel çeşitliliği ve canlı sokak yaşamıyla tanınıyor. Friedrichshain, Berlin, Almanya

Sanat galerileri ve alternatif kültür ile dolu. East City, Cape Town, Güney Afrika

Dinamik sanat sahnesi ve plajlara yakınlığı ile biliniyor. Belleville, Paris, Fransa

Lezzetli mutfağı ve sokak kültürü ile öne çıkıyor. Northbridge, Perth, Avustralya

Hareketli gece hayatı ve festivalleri ile tanınıyor. Strathbungo, Glasgow, BK

Parkları ve caz barları ile dikkat çekiyor. Chacarita, Buenos Aires, Arjantin

Sanat dolu sokakları ve renkli atmosferi ile biliniyor. Leyton, Londra, BK

Futbol kulübü ve dost canlısı atmosferi ile öne çıkıyor. Inchicore, Dublin, İrlanda

Kültürel etkinlikleri ve tarihi dokusu ile tanınıyor. East Hollywood, Los Angeles, ABD

Sanat ve eğlence dolu bir bölge. Ekkamai, Bangkok, Tayland

Modern kafe kültürü ve alışveriş imkânları ile dikkat çekiyor. San Rafael, Meksiko, Meksika

Zengin kültürel yaşamı ve yerel lezzetleri ile öne çıkıyor. Mount Pleasant, Washington DC, ABD

Tarihi dokusu ve sokak festivalleri ile biliniyor. Bonfim, Porto, Portekiz

Geleneksel mutfağı ve canlı sokak yaşamıyla dikkat çekiyor. Palace Quarter, Budapeşte, Macaristan

Tarihi ve modern yapıları bir arada sunuyor. Brewerytown, Philadelphia, ABD

El yapımı biraların ve sanatın merkezi. Kowloon City, Hong Kong, Hong Kong

Canlı sokak pazarı ve kültürel çeşitliliği ile öne çıkıyor. Logan Square, Şikago, ABD

Sanat galerileri ve canlı müzik sahneleri ile tanınıyor. Norwood, Adelaide, Avustralya

Sakin atmosferi ve doğal güzellikleri ile dikkat çekiyor. Osu, Akra, Gana

Renkli sokakları ve zengin kültürü ile biliniyor. Orchard, Singapur, Singapur

Alışveriş cenneti ve kültürel etkinlikleri ile öne çıkıyor. Union Square, Boston, ABD

Tarihi binaları ve canlı etkinlikleri ile tanınıyor.

Uzman görüşü nasıl?

Time Out'un seyahat editörü Grace Beard, bu listeyi oluşturan mahallelerin ortak özelliklerini vurgulayarak, "Yemek ve içmek için harika yerler, modern kültür, sokak hayatı ve gelişen bir topluluk sunuyorlar" dedi. Her biri, ziyaretçilere başka hiçbir yerde bulamayacakları özel deneyimler sunarak, şehirlerin kendine özgü yansımalarını sergiliyor.