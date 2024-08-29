Hollywood Yabancı Basın Birliği tarafından 1944'ten beri verilen Altın Küre Ödülleri'nin sunuculuğuna komedyen ve oyuncu Nikki Glaser seçildi.

CBS TV’de 5 Ocak 2025'te canlı olarak yayınlanacak olan Altın Küre Ödülleri'nin sunucusu olarak seçilen komedyen ve oyuncu Nikki Glaser, gece boyunca sahnede olacak. Zengin ve güçlü insanlarla acımasızca dalga geçmesiyle tanınan Glaser, bu yılki törene taze bir hava getirmeyi vaat ediyor.

Keskin zekasıyla bilinen bir isim

Glaser, ödül törenine dair yaptığı açıklamada Tina Fey, Amy Poehler ve Ricky Gervais gibi isimleri ilham kaynağı olarak gösterdi. “Tüm zamanların en sevdiğim şakalarından bazıları, Tina, Amy veya Ricky’nin hepimizin duymaya can attığımızı bilmediğimiz şeyleri tam olarak söylediği geçmiş Altın Küre açılış monologlarından geldi. Ben sadece bu köklü geleneği sürdürmeyi umuyorum. Bu 'iptal' edilmeme de yol açabilir” diyen Glaser, gecede iddialı şakalar yapacağının sinyalini verdi.

Özellikle Tom Brady hakkındaki şakalarıyla dikkat çeken Glaser, HBO için hazırladığı "Someday You’ll Die" adlı özel programıyla Emmy adaylığı kazandı. Pek çok cesur konuyu ele alan Glaser, izleyicilerin ve eleştirmenlerin beğenisini kazandı.

İzleyici beklentisi yüksek

Dick Clark Productions ve Penske Media Corporation’ın başkanı Jay Penske, “Nikki Glaser, komedisiyle Altın Küre Ödülleri’ne taze ve eşsiz bir samimiyet katıyor. Özür dilemeyen tarzı, onu bu yılki etkinliğin sunucusu olarak bariz ve ilgi çekici bir seçim hâline getirdi” diyerek Glaser’ın bu yılki ödül törenine damga vuracağını belirtti.

Geçen yıl yüzde 50 oranında artış göstererek 9,4 milyon kişi tarafından izlenen Altın Küre Ödülleri'nin, bu yıl Glaser'ın sunuculuğunda çok daha geniş bir izleyici kitlesine ulaşması bekleniyor.

Altın Küre Ödülleri

Altın Küre Ödülleri, Amerika Birleşik Devletleri'nde her yıl resmî törenle film ve televizyon dizilerine veriliyor.

Hollywood Yabancı Basın Birliği (Hollywood Foreign Press Association) tarafından 1944'ten beri verilen, ödüller film endüstrisi için verilen en önemli ödül olarak biliniyor.

Ödüller aynı zamanda film, dizi ya da aktris ve aktörler için iyi bir referans olarak kabul ediliyor.