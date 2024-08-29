Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Wilfred Zaha için geleceği belirsizliğini korurken, Yunan basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

SDNA GR'nin haberine göre, Zaha'nın menajeri sözleşme fesih görüşmeleri için İstanbul'a geldi. Yunanistan temsilcisi Olympiakos'un, Galatasaray ile Zaha arasındaki durumu yakından takip ettiği ve Fildişi Sahilli futbolcuyu kadrosuna katmak istediği bildirildi.

Haberde ayrıca, Zaha'nın Olympiakos'a transfer olmaya sıcak baktığı, ancak Yunan ekibinin daha yüksek bir maaş teklifi yapması gerektiği belirtildi.