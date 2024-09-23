Muğla’nın Köyceğiz ilçesinden Rahmi Kaan Karahan, Macaristan’da düzenlenen kano yarışmalarından altın madalya ile döndü. Köyceğiz Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin 11. sınıf öğrencisi ve milli sporcu Rahmi Kaan Karahan, U16 yaş grubunda K1 500 metre kategorisinde elde ettiği başarı ile büyük bir gurur kaynağı oldu.

Macaristan’ın Szeged şehrinde gerçekleştirilen Olimpik Umutlar Kano Yarışları’nda gösterdiği üstün performansla dikkat çeken Karahan, 500 metreyi en iyi sürede tamamlayarak birinciliği elde etti. Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrencisinin başarısını kutlayarak, “Öğrencimizi ve antrenörümüzü tebrik eder, başarılarının devamını dileriz” şeklinde bir açıklama yaptı.

Rahmi Kaan Karahan’ın uluslararası arenada kazandığı bu başarı, genç sporcular için ilham verici bir örnek teşkil ediyor. Gelecek yarışmalarda da başarılarını sürdürmesi bekleniyor.