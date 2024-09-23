İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in altı yaşında kızı H. K. G.'yi 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikâhla evlendirmesi ve H. K. G'nin cinsel saldırıya maruz kalmasına ilişkin davada mahkeme kararını verdi.

Sanık Kadir İstekli hakkında toplamda 36 yıl, baba Yusuf Ziya Gümüşel hakkında ise 18 yıl dokuz ay hapis cezası verildi. Mahkeme firari anne Fatma Gümüşel'in ise tutuklamaya yönelik yakalanmasına hükmetti.

Yusuf Ziya Gümüşel, İstanbul Çengelköy’deki Hz. Hamza Cami Medresesi’nde görevlendirildikten sonra henüz altı yaşındayken H. K. G’yi tarikat mensuplarından 29 yaşındaki Kadir İstekli ile evlendirmesine ilişkin dava Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Baba Yusuf Ziya Gümüşel ve dini nikâhlı eş Kadir İstekli, görülen karar duruşmasına tutuklu bulundukları cezaevinden SEGBİS (Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi) ile bağlandı. Tutukluluğa yönelik yakalama kararı bulunan anne Fatıma Gümüşel ise duruşmaya katılmadı.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, firari anne Fatıma Gümüşel’e tutuklamaya yönelik yakalama kararının devamına karar verdi. Tutuklu sanık Kadir İstekli’nin “zincirleme çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçundan 21 yıl, “nitelikli cinsel saldırı” suçundan 15 yıl olmak üzere toplamda 36 yıl hapisle cezalandırılmasına, tutuklu sanık baba Yusuf Ziya Gümüşel’in ise “zincirleme çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçundan 18 yıl dokuz ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Dava sürecinde neler olmuştu?

H. K. G.’nin altı yaşındayken evlendirilmesine ilişkin davada Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 23 Ekim 2023’te görülen karar duruşmasında, tutuklu sanık Kadir İstekli 30 yıl, baba Yusuf Ziya Gümüşel 20 yıl ve anne Fatıma Gümüşel ise 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, sanıklara verilen cezanın arttırılması gerektiğini belirterek kararı bozmuştu.

Mahkeme, sanık Kadir İstekli’nin 2004-2013 yılı için “Çocuğun nitelikli cinsel istismarı” 2020 yılı için ise “Eşe karşı nitelikli cinsel saldırı” suçlarından iki ayrı ceza verilmesi gerekirken, tek bir suçtan cezalandırma yapıldığı değerlendirilmişti.

Sanık anne ve baba Gümüşel için ise anne ve baba olmaları nedeniyle yasa gereğince artırım yapılması gerektiğini kaydetmişti.