Altın piyasasında küresel ekonomik belirsizlikler etkisini hissettiriyor. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve merkez bankalarının para politikalarına dair beklentiler, yatırımcıların altın fiyatlarına olan ilgisini artırdı.
Peki, 15 Aralık 2024 Pazar günü itibarıyla altın fiyatlarında son durum ne?
Gram altın ve çeyrek altın fiyatları
Serbest piyasada gram altın 2.975,10 TL seviyesinde işlem görürken, çeyrek altının satış fiyatı 4.950,00 TL olarak belirlendi.
- Çeyrek Altın Alış: 4.883,00 TL
- Çeyrek Altın Satış: 4.950,00 TL
Yarım altın fiyatları
Yarım altın fiyatlarında da hareketlilik dikkat çekiyor:
- Alış: 9.797,00 TL
- Satış: 9.904,00 TL
Cumhuriyet altını fiyatları
Cumhuriyet altını ise şu fiyatlardan işlem görüyor:
- Alış: 19.534,00 TL
- Satış: 19.732,00 TL
Altının ons fiyatı
Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda 2.647,78 dolar alış ve 2.648,12 dolar satış seviyelerinde işlem görmekte.
Kaynak: HABER MERKEZİ