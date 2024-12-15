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Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda 2.647,78 dolar alış ve 2.648,12 dolar satış seviyelerinde işlem görmekte.

Cumhuriyet altını ise şu fiyatlardan işlem görüyor:

Yarım altın fiyatlarında da hareketlilik dikkat çekiyor:

Serbest piyasada gram altın 2.975,10 TL seviyesinde işlem görürken, çeyrek altının satış fiyatı 4.950,00 TL olarak belirlendi.

Altın piyasasında küresel ekonomik belirsizlikler etkisini hissettiriyor. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve merkez bankalarının para politikalarına dair beklentiler, yatırımcıların altın fiyatlarına olan ilgisini artırdı.

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