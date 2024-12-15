Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Bursa ve İstanbul arasında gerçekleştirilmesi planlanan bazı deniz otobüsü seferlerini kötü hava şartları nedeniyle iptal ettiğini duyurdu.

BUDO’nun resmi internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, iptal edilen seferler şu şekilde sıralandı:

08.00: Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 08.00: İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 09.30: Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 09.30: Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) 10.00: Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 10.30: İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

Olumsuz hava koşullarının gün boyunca devam etmesi bekleniyor. Bu nedenle vatandaşların, seyahat planlarını yapmadan önce BUDO’nun internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından güncel sefer durumlarını kontrol etmeleri öneriliyor.