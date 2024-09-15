Yatırımcıların ve tasarruf sahiplerinin yakından takip ettiği altın fiyatları, 15 Eylül 2024 itibarıyla güncellenmiş değerleriyle dikkat çekiyor.
İşte, güncel altın fiyatları ve detayları:
- Ons Altın: Alış fiyatı 2.574 TL, satış fiyatı 2.731 TL olarak belirlenmiş durumda.
- Gram Altın: Alış fiyatı 2.817,13 TL, satış fiyatı ise 2.817,50 TL.
- Çeyrek Altın: Alış fiyatı 4.612 TL, satış fiyatı ise 4.677 TL.
- Yarım Altın: Alış fiyatı 9.195 TL, satış fiyatı 9.348 TL.
- Tam Altın: Alış fiyatı 18.390 TL, satış fiyatı ise 18.631 TL.
Kaynak: HABER MERKEZİ