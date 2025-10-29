Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başladı. Çeyrek altın 9 bin 298 lira, cumhuriyet altını ise 37 bin 55 lira seviyesinde işlem görüyor.

Gram Altın Yükselişte

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başladı ve saat 09.25 itibarıyla 5 bin 353 TL seviyesinde işlem görüyor.

Çeyrek altın: 9 bin 298 TL

Çeyrek altın: 9 bin 298 TL

Cumhuriyet altını: 37 bin 55 TL

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü yüzde 0,6 azalışla 5 bin 334 TL’den kapatmıştı.

Altının onsu yeni işlem gününde 3 bin 969 dolar seviyesinden yüzde 0,42 artışla işlem görüyor.

ABD-Çin görüşmelerine dair iyimserlikler ve risk iştahındaki artış, altına olan talebin zayıflamasına neden oldu. Ayrıca yatırımcıların temkinli duruşunu yumuşatan kar realizasyonu etkileri gözlemlendi.

Fed kararları piyasaları etkileyecek

Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yurt içi piyasalar kapalı. Ancak yurt dışı piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası’nın (Fed) politika faiz kararında olacak.

Analistlere göre Fed’in politika faizini 25 baz puan indirmesi bekleniyor. Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları da yatırımcıların yönünü belirleyecek.