İzmir’in Bayındır ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 102. yılı, düzenlenen tören ve etkinliklerle büyük bir coşkuyla kutlandı. Kutlamalar, 28 Ekim’deki çelenk sunma töreninin ardından 29 Ekim sabahı Şehir Stadı’nda gerçekleştirilen resmi törenle devam etti.

Törene Bayındır Kaymakamı Murat Mete, Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu, Cumhuriyet Savcısı Onur Erten, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen İsmail Eşmeli, Emniyet Müdürü Özgür Dinç, belediye başkan yardımcıları, kurum müdürleri, meclis üyeleri, gaziler, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören, Bayındır Kaymakamı Murat Mete ve Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu’nun öğrencilerin ve halkın bayramını kutlamasıyla sürdü.

Kaymakam Murat Mete’nin günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasının ardından öğrenciler tarafından Cumhuriyet temalı şiirler ve kompozisyonlar okundu. İlçedeki okulların yanı sıra Bayındır Zeybek Kültürü Araştırma ve Geliştirme Spor Kulübü’nün gösterileri izleyicilerden büyük alkış aldı.

Tören kapsamında çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri, Kaymakam Murat Mete, Belediye Başkanı Davut Sakarsu ve Cumhuriyet Savcısı Onur Erten tarafından takdim edildi.

Kutlamalar, tören geçişinin ardından sona erdi.

Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu, program sonrası yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Cumhuriyetimizin 102. kuruluş yıl dönümünü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutluyor, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.”