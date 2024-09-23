Festivalde bu yıl başarı ödüllerini alacak sanatçılar açıklandı. Sinema dünyasının öne çıkan isimleri Farah Zeynep Abdullah ve Aras Bulut İynemli, başarı ödüllerinin sahibi olacak.

Onur ödülleri ustalara gidiyor

Festivalin açılış töreninde sadece genç oyuncular değil, sinemaya yıllarını vermiş ustalar da ödüllendirilecek. Işıl Yücesoy, Şerif Sezer, Erdal Özyağcılar, Müjdat Gezen ve Selçuk Yöntem gibi sinemanın dev isimleri Onur Ödülleri’ne layık görüldü. Bu ödüller, sanatçıların kariyerlerine verdikleri katkıyı ve sanat dünyasındaki unutulmaz yerlerini onurlandıracak.

5 milyon lira para ödülü dağıtılacak

Festivalin jüri başkanlığını ise ünlü yönetmen, senarist ve yazar Ferzan Özpetek üstlenecek. Antalya’da 2018 yılında Yaşam Boyu Başarı Ödülü alan Özpetek, bu yıl festivalin başkanlığını yaparak ödüllerin sahiplerini belirleyecek. 61. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde toplamda 5 milyon lira değerinde para ödülü dağıtılacak. Ödüller, 12 Ekim’de yapılacak kapanış töreninde sahiplerine teslim edilecek.

Festivalde yarışacak filmler

Altın Portakal Film Festivali'nin en heyecan verici bölümlerinden biri de, festival kapsamında yarışacak filmler. Bu yıl festivalde büyük ödül için yarışacak filmler arasında Soner Sert'in yönettiği Acı Kahve, Necmi Sancak'ın Ayşe, Önder Şengül'ün Balinanın Bilgisi, Ümit Ünal'ın Evcilik ve Ayçıl Yeltan'ın Fidan gibi yapımlar dikkat çekiyor. Diğer yarışmacı filmler ise Kenan Mansur Doğru ve Umut Osman Demirkol'un Galata, Belkıs Bayrak'ın Gülizar, Erhan Tuncer'in Hatırladığım Ağaçlar, Nadim Güç'ün Mukadderat, Selim Evci'nin Savrulan Zaman, Ümran Safter'in Seni Bıraktığım Yerdeyim ve Neco Çelik'in Sevgili Katilim Berlin olarak belirlendi.

61. Antalya Altın Portakal Film Festivali, Türkiye’nin en prestijli sinema etkinliklerinden biri olarak sinema dünyasını bir kez daha buluşturacak. Hem genç yeteneklerin hem de usta isimlerin ödüllendirileceği festival, Türkiye ve dünya sineması için büyük bir öneme sahip.