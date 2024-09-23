Lübnan, Beyrut’taki bombardıman ve Hizbullah’ın İsrail’e yönelik roket saldırılarının ardından yoğun bir hava saldırısıyla karşı karşıya kaldı. İsrail ordusu, ülkenin güney ve doğusundaki birçok bölgeye düzenlediği hava saldırılarıyla, gerginliğin tırmandığı bir ortamda yeni bir aşamaya geçti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırılar sonucunda çocuklar, kadınlar ve sağlık görevlileri dahil olmak üzere en az 274 kişinin hayatını kaybettiği, 700'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi.