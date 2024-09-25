Bu yıl 61'incisi düzenlenecek Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, bu yıl hayatını kaybeden Altın Portakal ödüllü birçok sanatçı yer alamayacak. Festival kapsamında “Yeşilçam Festivali” adıyla Yeşilçam sanatçılarının yaşatılacağı etkinlik düzenlenecek.

Bu sene 61'incisi düzenlenecek Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne, sayılı günler kaldı. 5-12 Ekim tarihleri arasında yapılacak festivalde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda 12 film, Kısa Film Yarışması'nda 10 film, Belgesel Yarışması'nda ise sekiz film yarışacak. Festival öncesinde gelenekselleşen, halk ile festivale gelen sanatçıların buluştuğu kortejin bu sene yapılıp yapılmayacağı henüz netleşmedi.

Birçok usta isim olmayacak

Kortejde ünlü oyuncularla birlikte Yeşilçam'ın usta isimleri de halkla buluşuyordu. Bu sene yapılacak festivalde 2024 yılında yaşamını yitiren Yeşilçam'ın birçok usta ismi yer alamayacak. Bu yıl hayatını kaybeden Altın Portakal ödüllü Genco Erkal, Kenan Işık, Sevda Ferdağ, Kayhan Yıldızoğlu, Türker İnanoğlu, Fatma Karanfil, Ayla Algan, Tomris Giritlioğlu ve Sema Çeyrekbaşı gibi isimler festivalde yer alamayacak.

“Genco” belgeseli gösterilecek

Festivalle aynı tarihlerde Karaalioğlu Parkı'nda Yeşilçam Festivali yapılacak. Festival kapsamında Yeşilçam sanatçılarının görselleri, söyleşiler, dönemde kullanılan film makinesinden Yeşilçam film gösterimleri gerçekleştirilecek.

Öte yandan festivalde yönetmenliğini Selçuk Metin'in yaptığı “Genco” belgeseli, Genco Erkal'ın anısına özel gösterim ile izleyicisiyle buluşacak.