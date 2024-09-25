İzmir Ticaret Borsası (İTB) Meclisi'nde önemli bir konuşma gerçekleştiren Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, belediyecilik vizyonu ve hizmetlerini paylaşırken, göreve geldikleri günden bu yana mazeret üretmeden çalıştıklarını belirtti. Başkan Mutlu, kentsel dönüşüm çalışmalarının öncelikli hedefleri olduğunu ifade etti.

Kadın Belediyecilerle Birlikte

Başkan Mutlu, İTB'nin eylül ayı olağan meclis toplantısında kentin kadın belediye başkanlarıyla birlikte yer aldı. İTB Başkanı Işınsu Kestelli'nin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, akademisyen Soli Özel'in dünya gündemi değerlendirmeleri sonrası kadın belediye başkanları da sunumlar yaptı. Başkan Mutlu, barınma hakkının önemine dikkat çekerek, kentsel dönüşüm konusunun gündemlerinin en ön sırasını aldığını söyledi.

"Mazeretimiz Yok, Başarmak Zorundayız"

Başkan Mutlu, İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli'ye kadın belediye başkanlarına verdiği destek için teşekkür ederek, “Aday adaylığı sürecimde dosyamın başlığını ‘Mazereti Olmayan Kent’ koymuştum. Konak'ın kültürel değerleri ve merkezdeki konumu ile başarı için mazeret yok. Tüm ekip arkadaşlarımla birlikte mazeret üretmeden çalışıyoruz. Asfalt dökmek ve sosyal belediyecilik hizmeti sunmak zorundayız, ekonomik engelleri aşarak hizmete devam etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Kentsel Dönüşüm ve Kamu Yararı

Uzun yıllar Mimarlar Odası'nda görev yapan Başkan Mutlu, kent için verilen mücadelelerde her zaman ön saflarda yer aldığını vurguladı. “Bu kentte pek çok yerde izim var. Yanlışların yapılmaması için katkı sundum. Şimdi kamucu bir bakış açısıyla toplumun refahını artıracak bir kentsel dönüşüm gerçekleştirmek istiyoruz. Kentsel dönüşüm, afet riskleri ve binaların güvenliği açısından büyük bir önem taşıyor” dedi.

Gelecek İçin Umut Verici Projeler

Başkan Mutlu, “Yaya dostu bir belediyeyiz, kaldırımların işgalleriyle mücadele ediyoruz. Beş yıl sonunda herkesin mutlu olacağı bir Konak hayali kuruyorum. Kemeraltı ticaretini canlandırarak, İzmir'in kültüründe Konak'ı parlatmak istiyoruz. 8 kadın belediye başkanı olarak birlikte bir başarı hikayesi yazacağımıza inanıyorum” diyerek sözlerini sonlandırdı.