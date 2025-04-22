Altın fiyatları, Trump’ın Fed Başkanı Powell’a yönelik eleştirileri sonrası rekor seviyelere ulaştı. Ons altın 3.492 dolara, gram altın 4.297 liraya çıktı.

Trump FED'i sert eleştirdi

Altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump’ın Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell’a yönelik eleştirilerinin ardından yükselen ekonomik belirsizlikle rekor seviyelere ulaştı.

Spot altının ons fiyatı yüzde 2’yi aşan artışla 3.492 dolara yükseldi. Bu seviye, ons altının tarihindeki en yüksek değer olarak kayıtlara geçti. Şu sıralarda ons altın 3.483 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

ABD altın vadeli işlemleri de yüzde 1,7'lik artışla 3.482,40 dolara çıktı.

Türkiye'de gram altın rekor kKırdı

Türkiye’de ons altındaki yükseliş, gram altın fiyatlarına da yansıdı. Gram altın yüzde 2 primle 4.297 liraya ulaşarak rekor seviyeye çıktı. Gün içinde hafif bir geri çekilme yaşansa da gram altın 4.279 lira seviyesinden işlem görüyor.

Kapalıçarşı'da ise gram altın 4.305 liradan alınırken, 4.362 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 7 bin lira sınırını aşarak dikkat çekti.

Trump'tan Powell'a eleştiri

ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi günü yaptığı açıklamada, Fed Başkanı Jerome Powell’ı faiz indirimi konusunda yetersiz kalmakla eleştirdi. Trump, ekonomik yavaşlamaya karşı Merkez Bankası’nın daha agresif adımlar atması gerektiğini savundu.

Trump, tarifelerin enflasyon üzerindeki etkileri netleşmeden faiz indirimlerinin yapılması gerektiğini belirtti. Bu açıklamalar piyasada belirsizlik yaratırken, güvenli liman talebinin artmasına neden oldu.

Uzman altında yükselişin nedenleri açıkladı

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, yatırımcıların Trump-Powell gerilimi ve ticari belirsizlikler nedeniyle ABD varlıklarından uzaklaştığını ifade etti. Waterer, doların zayıflamasıyla birlikte altının cazibesinin arttığını ve güçlü talep nedeniyle altındaki yükselişin desteklendiğini belirtti.

22 Nisan 2025 Salı günü güncel altın fiyatları

Ürün Alış (TL) Satış (TL) Gram Altın 4.284,36 4.284,84 Çeyrek Altın 7.041,00 7.105,00 Yarım Altın 14.086,00 14.214,00 Tam Altın 27.168,25 27.704,67 Cumhuriyet Altını 28.085,00 28.319,00 Ons Altın (Dolar) 3.483,00 3.483,41

Not: Fiyatlar anlık olarak değişiklik gösterebilir.