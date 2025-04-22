Gazeteci ve fotoğraf sanatçısı Esat Erçetingöz’ün “Flamingo Adası” isimli fotoğraf sergisi, Bornova Belediyesi Müze Müdürlüğü ev sahipliğinde 24 Nisan 2025’te Galeri Hamam Sanat’ta açılıyor. Sergi, flamingoların doğal yaşamına sanatsal bir bakış sunuyor.

Flamingoların yaşamına sanatsal tanıklık

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi ve Ege Magazin Gazetecileri Derneği Başkanı Esat Erçetingöz’ün, Avrupa’nın en büyük yapay flamingo üreme alanı olan İzmir Kuş Cenneti’nde çektiği 40 özel kare, Bornovalı sanatseverlerle buluşuyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan özel izinle gerçekleştirilen çekimlerde Erçetingöz, 640 karelik arşivinden seçtiği en etkileyici fotoğrafları bu sergide bir araya getirdi. Sanatçı, “İzmir’in bu eşsiz zenginliğini korumak ve farkındalık yaratmak için fotoğrafın gücüne inanıyorum” diyerek serginin doğa bilinci oluşturma misyonuna dikkat çekti.

Başkan Eşki: “Doğayı sanatla buluşturuyoruz”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, serginin doğa ve sanatı bir araya getiren yönüne vurgu yaparak, “Esat Erçetingöz’ün bu değerli sergisi, doğanın bize sunduğu mucizeleri sanatsal bir dille yansıtıyor. Doğal alanların korunması için bu tür etkinlikleri desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

Tarihi hamamda sanatla buluşma

Sergiye ev sahipliği yapan Galeri Hamam Sanat, Bornova Belediyesi Müze Müdürlüğü bünyesinde yer alıyor. Tarihi bir hamam yapısından dönüştürülen galeri, modern sanatla tarihi dokuyu buluşturuyor. Yerel ve ulusal sanatçıların çalışmalarına açık olan mekân, Bornova’nın kültürel zenginliğine katkı sağlıyor.