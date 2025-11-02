Altın Madencileri Derneği, sosyal medyada yayılan “altın satışları durduruldu” haberlerine yazılı açıklamayla yanıt verdi. Dernek, serbest piyasa koşullarında altın satışlarının sürdüğünü, söz konusu iddiaların kamuoyunda yanlış algı oluşturduğunu belirtti.

Dernek açıklamasında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) madenlerden üretilen külçe altınları TL karşılığında alma önceliğine sahip olduğunu hatırlattı.

“Geçici bir uygulama”

TCMB’nin son iki haftadır madenlerden altın alımını geçici olarak durdurduğu ifade edilen açıklamada, bu adımın piyasa dengesini koruma amacı taşıdığı vurgulandı:

“Bu durum, dünya piyasaları ile Türkiye’deki altın fiyatları arasında oluşan makasın kapatılmasına ve özellikle kuyumculuk sektöründe yaşanan sıkıntıların giderilmesine yönelik olabilir.”

Dernek, Merkez Bankası’nın ön alım hakkını kullanmadığı altınların, Borsa İstanbul’a kayıtlı bankalar ve finans kurumları aracılığıyla piyasaya sunulduğunu belirtti.

“Piyasa regülasyonu için doğal bir hamle”

Açıklamada, merkez bankalarının zaman zaman piyasayı regüle etmek için benzer hamleler yapmasının doğal olduğu belirtildi:

“Rezerv çeşitliliği ve fiyat dengesi için bu tür adımlar zorunlu hale gelebilir. Bu uygulama, 2023’te altın ithalatına getirilen kotalar nedeniyle oluşan fiyat farklarını azaltmayı da hedefliyor.”

“Cari açığı büyütmeden iç talep karşılanacak”

Altın Madencileri Derneği, Merkez Bankası’nın adımının ülke ekonomisi açısından olumlu olduğunu vurguladı. Açıklamada, bu uygulamanın iç piyasadaki talebin yerli üretimle karşılanmasını sağlayacağı ve cari açığın büyümesini engelleyeceği ifade edildi.