Vatikan, Hz. İsa'nın annesi Meryem Ana’nın insanlığın kurtuluşundaki rolü üzerine uzun süredir süren teolojik tartışmalara son verecek yeni bir adım atıyor.

Katolik Kilisesi’nin doktrin ofisi, 4 Kasım’da yayımlanacak resmi belgede Meryem’in unvanları ve “kurtuluş eylemine katılımı” konusundaki görüşünü açıklayacak. Bu belge, hem Katolik dünyasında hem de diğer Hristiyan mezheplerinde yankı uyandırması beklenen bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

“Ortak Kurtarıcı” unvanı gündemde

Katolik inancına göre Meryem, Kutsal Ruh’un gücüyle Hz. İsa’yı dünyaya getirmek üzere Tanrı tarafından seçildi. Ancak bazı çevreler, Meryem’in bu süreçteki kutsal görevi nedeniyle “Ortak Kurtarıcı” (Co-Redemptrix) unvanını alması gerektiğini savunuyor.

Bu görüş, Meryem’in “insanlığın kurtuluşuna katkı sağladığı” düşüncesine dayanıyor. Fakat karşıt görüşteki ilahiyatçılar, bu unvanın İsa Mesih’in tek kurtarıcı olarak kabul edilen rolünü gölgeleyeceği uyarısında bulunuyor.

Papalar arasında görüş ayrılığı

Meryem’e “Ortak Kurtarıcı” unvanı bugüne kadar hiçbir papa tarafından resmen tanınmadı.

II. Jean Paul , 26 yıllık papalığı süresince bu ifadeyi zaman zaman kullanmış olsa da, dogma haline getirmedi.

16. Benedikt , unvanın kutsal metinlerle tam uyumlu olmadığını belirterek karşı çıktı.

Papa Francis ise 2021’de yaptığı açıklamada, “İsa Mesih tek kurtarıcıdır. Meryem bize bir tanrıça olarak değil, bir anne olarak verilmiştir,” diyerek tartışmalara noktayı koymuştu.

Yeni belge Katolik dünyasında dengeleri değiştirebilir

Vatikan’ın 4 Kasım’da yayımlayacağı doktrinel notu, Kardinal Víctor Manuel Fernández sunacak. Belgenin, Meryem’in teolojik konumunu yeniden tanımlayarak 1,4 milyar Katolik inananı etkileyebilecek bir dönemi başlatabileceği belirtiliyor.

Katolik çevrelerde “Papa Leo’nun en büyük adımı olabilir” şeklinde yorumlanan belge, Hristiyanlık içindeki dogmatik sınırları yeniden şekillendirebilir.

Uzmanlara göre “inanç birliği testi”

Teologlara göre bu gelişme, Katolik Kilisesi’nin doktrinel birlik anlayışını da sınayacak. Bazı uzmanlar, Meryem’e verilecek olası yeni unvanın Hristiyan mezhepleri arasındaki ayrılıkları derinleştirebileceği görüşünde.

Buna karşın, reform yanlısı çevreler, bu tartışmanın Katolikliğin modern dönemdeki inanç ve sembol anlayışını yenileyebileceğini savunuyor.