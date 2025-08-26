ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook’u görevden almasının ardından altın fiyatları yükselişe geçti. Küresel piyasalarda artan risk algısı yatırımcıları güvenli liman olan altına yönlendirirken, gram altın 4 bin 452 liradan işlem görüyor.

Güne yükselişle başladı

Dün 4 bin 436 liradan kapanan gram altın, yeni güne pozitif seyirle başladı. Saat 09.50 itibarıyla gram altın yüzde 0,4 artışla 4 bin 452 lira seviyesine çıktı. Çeyrek altın 7 bin 300 liradan, Cumhuriyet altını ise 29 bin 80 liradan alıcı buluyor.

Ons altın yukarı yönlü hareketini sürdürüyor

Uluslararası piyasalarda ons altın yüzde 0,3 değer kazanarak 3 bin 376 dolara yükseldi. Trump’ın Fed’deki görev değişikliği ve ticaret politikalarına yönelik açıklamaları piyasalarda belirsizlikleri artırarak altına talebi güçlendirdi.

Trump’tan yeni yaptırım sinyalleri

Trump, dijital hizmet vergisi uygulayan ülkelere yönelik yeni tarifeler getirebileceğini ve teknoloji ile çip ihracatına kısıtlama uygulayabileceğini açıkladı. Ayrıca Çin’e yönelik mıknatıs ihracatı konusunda da sert mesajlar verdi. ABD Başkanı, Ukrayna konusunda da Rusya’ya ağır yaptırımlar uygulayabileceklerini belirterek, “Önümüzdeki haftalarda gelişmeleri göreceğiz, gerekirse güçlü müdahalede bulunacağız.” dedi.

Analistlerden teknik değerlendirme

Uzmanlar, altının ons fiyatında 3 bin 380 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 330 doların ise destek noktası olduğunu ifade ediyor. Yurt içinde sektörel enflasyon verileri, yurt dışında ise ABD’de açıklanacak dayanıklı mal siparişleri ve tüketici güven endeksi piyasaların odağında olacak.