İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Urla’nın Çamlıçay Mahallesi’nde merhum muhtar Recep Doyuk’un adının yaşatıldığı yenilenen park ve anıtın açılış törenine katıldı. Törene Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, mahalle muhtarı Hasan Onur Bingöl, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, Doyuk ailesi mensupları ve çok sayıda Urlalı katıldı.

Doyuk’un örnek kişiliği vurgulandı

Başkan Tugay, konuşmasında Doyuk’un emekli öğretmenlikten sonra muhtarlık yaparak kamuya hizmet etmeye devam ettiğini belirtti. Tugay, “Muhtarımızın kaybından duyduğumuz üzüntü hala taze. 32 yıllık öğretmenliğinin ardından muhtarlık görevini üstlenmesi insanı çok etkiliyor. Kaybettiğimiz insanları unutmamalı, hatıralarını yad etmek için elimizden geldiğince güzel şeyler yapmalıyız. Recep muhtarımız bizim için hiçbir zaman unutulmayacak bir ışık” dedi.

Başkan Balkan: “Mirasını yaşatacağız”

Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, “Bu anlamlı günde yalnızca park açmıyoruz, aynı zamanda hayatı boyunca eğitimci ve yerel yönetici olarak toplumuna ışık tutmuş bir insanın adını yaşatıyoruz. Recep Doyuk, öğrencilerinin hayatına dokunmuş ve onları geleceğe hazırlamış bir öğretmendi. Muhtarlık görevinde de aynı özveriyle çalıştı. Mirasını yaşatmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Doyuk’un eşi duygu dolu konuştu

Merhum Recep Doyuk’un eşi Neriman Doyuk, törende duygularını paylaşarak, “Sevgili eşimin cenaze töreninde Başkan Tugay ve Başkan Balkan ellerimi tutup ‘muhtarımızın adını orada yaşatacağız’ dediler. Alev alev yanan yüreğime su serptiler. Her gün yürüyüş yaptığım bu yolda onun adını görmek için bu parka adının verilmesini istedim. Teşekkür ediyorum” dedi.

Recep Doyuk’un hatırası yaşatılıyor

Törenle açılan Recep Doyuk Parkı ve anıt, merhum muhtarın eğitim ve hizmet alanındaki katkılarını yaşatmayı, toplumun değerli bir bireyini hatırlamayı amaçlıyor. Vatandaşlar ve yetkililer, parkın hem mahalleye estetik bir değer kattığını hem de Doyuk’un örnek kişiliğini yeni nesillere aktardığını belirtti.