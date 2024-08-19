Spot altın 2.509 dolarla rekor kırdıktan sonra hafif gerileyerek 2.493 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, piyasaların ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole toplantısında yapacağı konuşmaya odaklanmasıyla tarihi bir zirve yaptı. Powell'ın konuşmasında faiz indirimi sinyali vermesi halinde, altın fiyatlarında yükselişin devam etmesi bekleniyor.

Altın piyasalarında son durum

Spot altın, 2.509 dolarlık yeni bir zirveye ulaşmasının ardından 2.493 dolardan işlem görmeye devam ediyor. ABD vadeli altın kontratları ise %0,19 düşüşle 2.533 dolara yükseldi. İç piyasada ise gram altın, 2.704 liradan alıcı buluyor.

UBS analisti Giovanni Staunovo, altının yıl sonuna kadar 2.600 dolara ulaşabileceğini belirterek, Powell'ın konuşmasının piyasalar için belirleyici olacağını vurguladı. Analist, 25 baz puanlık bir faiz indirimi beklediğini ifade etti.

Jeopolitik gerilimler ve güvenli liman talebi

Altının yükselişinde jeopolitik gerilimler de önemli bir rol oynuyor. Özellikle İsrail-İran-Hamas çatışması gibi bölgesel gerilimler, altına olan talebi artırıyor. Külçe altın, bu yıl içinde %20'nin üzerinde bir artış göstererek yatırımcılar için güvenli bir liman olarak öne çıkmaya devam ediyor.