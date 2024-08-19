İşte, çaycıların sır gibi sakladığı o özel yöntemle tavşan kanı çayının en mükemmel şekilde nasıl demleneceğini öğrenmek için dikkat etmeniz gereken püf noktaları:

Kaliteli çay kullanımı

Tavşan kanı çayının lezzetini artırmanın ilk adımı, kaliteli siyah çay kullanmaktır. Demliğinize yaklaşık üç yemek kaşığı kadar siyah çay ekleyin. Bu, çayınızın güçlü ve aromatik olmasını sağlayacaktır.

Suyu doğru şekilde ekleyin

Çay demleme sürecinin en kritik noktalarından biri, suyun doğru şekilde eklenmesidir. Demliğinize yaklaşık üç su bardağı taze kaynamış su ekleyin. Su seviyesini, demliğin deliklerinin hizasına kadar getirmek, çayın daha yoğun ve lezzetli olmasına yardımcı olacaktır.

Demlik yerleştirme ve kontrol

Demliğinizi, suyun kaynamaya devam ettiği çaydanlığın üzerine yerleştirin. Çaydanlıktaki su miktarını kontrol ederek, eksilme durumunda ekleme yapmayı unutmayın. Bu, çayınızın ideal sıcaklıkta kalmasını ve tam kıvamında demlenmesini sağlar.

Demleme süresi

Çayınızın mükemmel kıvamda olması için, demliğinizi 20-25 dakika kadar dinlendirin. Bu süre zarfında çayınızın tam olarak özünü bırakmasını ve aroma kazanmasını sağlayabilirsiniz.

Poşet kullanımı ve süzme

Eğer çay poşeti kullanıyorsanız, demleme süresinin sonunda poşetleri çıkararak çayı iyice süzün. Poşetleri demlikte bırakmanız, çayın zamanla acılaşmasına neden olabilir. Poşet kullanmıyorsanız, çayı ilk servis yaptıktan yaklaşık 10 dakika sonra yaprakları süzmek, çayınızın acılaşmasını önleyecektir.