Altın fiyatları yeni haftaya da düşüşle başladı. Gram altın 5 bin 375 TL’ye, çeyrek altın 9 bin 360 TL’ye kadar geriledi. Son haftalarda sert değer kayıpları yaşayan altın, yatırımcıları şaşırttı.

Altın fiyatlarındaki düşüş sürüyor

Son haftalarda yükseliş trendini kaybeden altın piyasasında düşüş eğilimi devam ediyor.

Dün 5 bin 503 TL seviyesinde işlem gören gram altın, 28 Ekim Salı sabahına 5 bin 375 TL seviyesinden başladı.

Yatırımcılar temkinli davranıyor

Uzmanlar, ABD Merkez Bankası’nın faiz politikaları ve küresel ekonomik verilerin etkisiyle altın fiyatlarında aşağı yönlü hareketlerin görüldüğünü belirtiyor.

Yatırımcılar, kısa vadede volatilitenin sürebileceği uyarısında bulunuyor.

28 Ekim 2025 güncel altın fiyatları

Altın Türü Alış (TL) Satış (TL) Gram Altın 5.374,51 5.375,29 Çeyrek Altın 9.227,00 9.360,00 Yarım Altın 18.454,00 18.709,00 Tam Altın 36.795,00 37.269,00 Ons Altın 3.986,42 3.986,93

(Veriler 28 Ekim 2025 Salı günü saat 09.30 itibarıyla güncellenmiştir.)

Altın neden düşüyor?

Piyasa analistlerine göre altındaki düşüşün nedeni, dolar endeksindeki güçlenme ve küresel piyasalardaki faiz beklentileri.

Uzmanlar, yatırımcıların kısa vadeli alım satımda dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.

Vatandaşlar güncel fiyatları yakından takip ediyor

Altın, Türkiye’de en çok tercih edilen yatırım araçları arasında yer alıyor. Bu nedenle vatandaşlar gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını fiyatlarını günlük olarak araştırıyor.