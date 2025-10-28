Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ercan, depremin ardından özellikle İzmir ve çevresindeki bazı noktaların gergin olduğuna dikkat çekti.

Prof. Dr. Ercan, Sındırgı merkezli depremin ardından çok sayıda mesaj aldığını belirterek, “Sındırgı’daki deprem ne İstanbul’u, ne İzmir’i, ne de Denizli’de bir depremi tetikler. Böyle bir durum söz konusu değildir” dedi.

Ercan, olası büyük bir İstanbul depreminin kısa vadede beklenmediğini ifade ederek, “İstanbul’da en az 20-30 yıl boyunca büyük bir deprem beklemiyorum. Marmara’da şu anda bir gerginlik yok” açıklamasında bulundu.

Ancak İzmir ve Ege çevresi için daha temkinli olunması gerektiğini belirten Ercan, riskli gördüğü bölgeleri şöyle sıraladı:

“Şu anda gergin gördüğüm yerler Midilli, Dikili, Foça, Karaburun, İzmir Körfezi’nin batı girişi, Gediz-Kütahya arası, Sarıgöl-Buldan-Sarayköy-Denizli hattı. Ayrıca Muğla’da Köyceğiz, Ula, Ören, Bodrum ve İstanköy arası da duyarlı gözüküyor.”

Depremin bilimsel olarak önceden tahmin edilemeyeceğini vurgulayan Ercan, “Depremi bilmek demek, yerini, büyüklüğünü ve zamanını söylemek demektir. Bu bilimsel olarak mümkün değildir. Ancak bazı bölgelerin gergin olduğunu, yani enerji biriktirdiğini söylemek mümkündür” dedi.

Birkaç gün boyunca Balıkesir, Sındırgı ve Simav çevresinin de duyarlı bölgeler arasında olduğunu belirten Prof. Dr. Ercan, bölge halkına şu uyarıda bulundu:

“Oradaki yurttaşlarımız, eğer yapılarına güvenmiyorlarsa akşam saatlerinde evlerine girmesinler. Gerginlik geçene kadar dikkatli olunmasını öneririm. Geçmiş olsun.”

Ercan, Türkiye’de depremlerin yıkıcı sonuçlar doğurmaması için her bina için “yer-yapı güvenlik belgesi” çıkarılması gerektiğini vurguladı.

“Bir ülkede depremlerin olumsuz atlatılmaması için her yapı için yer-yapı güvenlik belgesi çıkarılmalı ve bu belge tapuya işlenmelidir. Uygun olmayan binaların satılması ya da kiralanması engellenmelidir.”

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, açıklamasını “Deprem doğaldır, yıkım ise ihmaldir” sözleriyle tamamladı.