Küresel piyasalarda altın fiyatları yükselişini sürdürürken, JP Morgan analistleri dikkat çeken bir tahminde bulundu. Banka, yayımladığı son raporda, altının ons fiyatının 2026 yılının dördüncü çeyreğine kadar ortalama 5.055 dolara ulaşabileceğini öngördü.

Banka analistlerine göre bu tahmin, yatırımcı talebinin güçlenmesi ve merkez bankalarının altın alımlarını artırması ihtimaline dayanıyor. Raporda, merkez bankalarının 2026 yılında her çeyrekte ortalama 566 ton altın alımı yapmasının beklendiği ifade edildi.

“Altın uzun vadede en güçlü yatırım seçeneğimiz”

JP Morgan Küresel Emtia Stratejisi Başkanı Natasha Kaneva, altının uzun vadeli yatırımcılar için cazibesini koruduğunu belirtti:

"Altın, yıl boyunca en yüksek uzun vadeli yatırım seçeneğimiz olmaya devam ediyor. Fed'in faiz indirimi döngüsüne girmesiyle birlikte daha fazla yükseliş potansiyeli görüyoruz."

Faiz indirimi ve durgunluk endişesi fiyatları destekliyor

Banka’nın Taban ve Değerli Metaller Stratejisi Başkanı Gregory Shearer, altın fiyatlarını yukarı yönlü destekleyen faktörlere dikkat çekti:

“Altın fiyatlarının yükseliş potansiyelini destekleyen unsurlar arasında Fed’in faiz indirimi döngüsü, küresel durgunluk endişeleri, Fed’in bağımsızlığı konusundaki belirsizlikler ve doların değer kaybına karşı korunma talebi yer alıyor.”

“Dolar rallisi, değer kaybı hikayesi değil”

JP Morgan raporunda, doların son dönemde yaşadığı yükselişin “de-dolarizasyon” (dolar kullanımından uzaklaşma) sürecine işaret etmediği belirtildi.

Banka, bunun daha çok bir “dolar çeşitlendirme hikayesi” olduğunu ifade ederek, ABD varlıklarına sahip yabancı yatırımcıların küçük miktarlarda tahsisatlarını altına yönlendirdiğini vurguladı.

“Piyasa konsolidasyonu sağlıklı”

JP Morgan analistleri, son dönemdeki piyasa hareketlerini “sağlıklı bir konsolidasyon süreci” olarak değerlendirdi.

Banka, küresel ekonomik belirsizlikler ve jeopolitik risklerin, altının güvenli liman özelliğini güçlendirdiğini de notuna ekledi.