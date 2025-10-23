Yerel seçimlerde 344 bin 3 oy alarak yeniden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen ve ardından CHP’den AK Parti’ye geçen Özlem Çerçioğlu hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

İddiaya göre, köylü kadınların kadın kooperatifleri çatısı altında ürettikleri gıda ürünlerinin Halk Ege Et mağazalarında satışına Çerçioğlu tarafından yasak getirildi.

Kadın kooperatiflerine ait ürünlerin, Aydın’ın Didim, Söke ve Kuşadası ilçelerindeki Halk Ege Et şubelerinde raflardan toplatıldığı belirtildi.

Kadın üreticiler tepkili

S.S. Ada Kadın Üretim Girişim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Nihal Güler, yaşananlara tepki göstererek şunları söyledi:

“Özlem Çerçioğlu’nun bu tutumuna anlam veremiyoruz. Bizim ürünlerimiz 5 yıldır Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne ait Ege Et mağazalarında satılıyordu. Geçen yılın fiyatlarıyla fatura kesmemizi istediler, bunu bile kabul ettik. Ancak bir süre sonra artık bizimle çalışmayacaklarını söylediler. Raflardan kendi ürünlerimizi toplamak zorunda kaldık. Kadın bir belediye başkanının hemcinslerine böyle davranmasına gönlüm razı gelmiyor.”

Kooperatifte çalışan 73 yaşındaki Ayten Beytor ise “Verdiğimiz emekler boşa gitti. Buradan kazandığımız parayla evimize katkı sağlıyorduk” derken, bir başka üretici Nadime Kaya da “Kadın olduğu için halimizden anlamasını beklerdik. Bu durum bizi derinden üzdü” ifadelerini kullandı.

Ürünlerin 5 yıldır satıldığı iddia edildi

Kooperatif üyeleri, 5 yıldır Halk Ege Et mağazalarında satışta olan el emeği ürünlerin, belediye yönetiminin değişen tutumu sonrası raflardan kaldırıldığını savunuyor.

Olayla ilgili Aydın Büyükşehir Belediyesi’nden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.