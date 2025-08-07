Altın fiyatları yaz döneminde yatırımcının ve düğün yapacakların odağında kalmaya devam ediyor. 7 Ağustos 2025 sabahında altın piyasaları güne yükselişle başladı. Gram altın 4.417 TL’nin üzerine çıkarken, diğer altın türlerinde de benzer oranlarda artış görüldü.

Güne yüzde 0,33’lük bir artışla başlayan gram altın, saat 09.00 itibarıyla 4.417 TL alış, 4.417,51 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. 22 ayar bilezik fiyatı da artıştan nasibini aldı; alış 4.018,07 TL, satış ise 4.041,04 TL seviyesine yükseldi.

Uluslararası piyasada altının ons fiyatı 3.375 dolara ulaştı. Günlük artış ons bazında yüzde 0,18 olarak kayıtlara geçti. Uzmanlar, global altın piyasalarındaki bu yukarı yönlü hareketin iç piyasaya da doğrudan yansıdığını vurguluyor.

Yatırımcıların en çok tercih ettiği ürünler arasında yer alan çeyrek altın, bugün 7.187 TL alış, 7.248 TL satış fiyatından işlem görüyor. Yarım altının alış fiyatı 14.375 TL, satış fiyatı ise 14.496 TL oldu. Tam altın ise 28.236 TL’den alınıp, 28.793 TL’den satılıyor.

Cumhuriyet altını da 28.662 TL alış, 28.859 TL satış fiyatıyla raflardaki yerini aldı. Genel itibarıyla altın fiyatlarında yüzde 0,29’luk bir yükseliş söz konusu.

Altın uzmanları, düğün sezonundaki taleple birlikte altının seyrinde dalgalanma yaşanabileceğine dikkat çekiyor. Özellikle ons altındaki küresel gelişmelerin iç piyasada belirleyici olacağı ifade ediliyor.