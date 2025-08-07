Bornova Belediyesi, geleneksel hale gelen Yaz Açıkhava Sinema Günleri ile mahalleleri birer açık hava sinemasına dönüştürüyor. Etkinlik, 17 Temmuz’da Büyükpark’ta gösterilen Kolonya Cumhuriyeti filmiyle başladı. Her hafta iki mahallede gerçekleştirilen sinema gösterimleri, mahalle sakinlerinden yoğun ilgi görüyor.

Gösterimi yapılan bazı filmler ve mahalleler:

Pınarbaşı – Hedefim Sensin

Çamkule – Dörtnala

Eğridere – Görümce

Çamdibi – Bursa Bülbülü

Mevlana – Hokkabaz

Meriç – Bayi Toplantısı

Final haftasında ise üç yeni gösterim planlandı:

7 Ağustos | Yakaköy – Aykut Enişte

12 Ağustos | EVKA-4 – Öldür Beni Sevgilim

14 Ağustos | Işıkkent – Aile Arasında

Gazoz ve patlamış mısır ikramı ile nostalji dolu akşamlar

Etkinliklerde ücretsiz gazoz ve patlamış mısır ikramı, sinema gecelerine nostaljik bir hava katarken, Bornovalılar ailece açık havada keyifli zaman geçiriyor. Sinema gösterimleri sadece birer film etkinliği değil, aynı zamanda mahalleler arası dayanışma ve birlik duygusunu pekiştiren bir sosyal buluşma haline geliyor.

Başkan Ömer Eşki: “Bornova’da yazın keyfi birlikte çıkıyor”

Bornova Belediye Başkanı Dr. Ömer Eşki, sinema gecelerine olan yoğun ilgiden memnun olduğunu belirterek, “Açıkhava Sinema Günleri sadece film değil; mahallelerde sosyal dayanışma ve birlikte olma ruhunun yeniden canlandığı özel bir etkinliktir” dedi.