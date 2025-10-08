Küresel piyasalarda 2025 yılına damgasını vuran yatırım aracı olan altın, yılın başından bu yana istikrarlı bir yükseliş trendiyle 4.000 dolar seviyesini aşarak tüm zamanların zirvesine ulaştı.

Ekonomistler, altındaki bu rekor yükselişin nedenini; jeopolitik gerilimler, enflasyon endişeleri ve merkez bankalarının artan altın talebi olarak açıklıyor.

Altın neden yükseliyor?

Altın fiyatlarındaki sert yükselişin arkasında, küresel ekonomideki belirsizlikler yatıyor. Uzmanlara göre:

Rusya-Ukrayna savaşı,

İsrail-Filistin gerilimi,

ABD’deki politik belirsizlik,

Avrupa ekonomisindeki durgunluk sinyalleri,

yatırımcıları güvenli limanlara yönlendirdi.

Commodity Market Analytics analisti Dan Smith, yaşanan yükselişi “olağanüstü bir ralli” olarak nitelendirerek, “Bu yükseliş küresel ekonomide kırılganlığın sinyali” değerlendirmesinde bulundu.

Merkez bankaları altın stokluyor

Dünya genelinde merkez bankalarının altına olan ilgisi tarihi seviyelere ulaştı.

2025 yılı sonuna kadar 1000 tonluk rekor alım beklenirken, bu durum dolar cinsinden varlıklardan altına geçişin üst üste dördüncü yılı anlamına geliyor.

Eylül ayında altın yüzde 12 değer kazanırken, gümüş, platin ve paladyum gibi diğer değerli metaller de bu ralliden pay aldı.

Analist uyarısı: “Yükselişi durdurabilecek çok az faktör var”

BNP Paribas analisti David Wilson, mevcut piyasa koşullarının altın lehine olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Normalde yılda bir veya iki risk faktörü altını etkiler, ancak şu anda tüm klasik tetikleyiciler aynı anda devrede. Bu durum olağanüstü.”

Wilson’a göre, jeopolitik risklerin yanı sıra doların zayıf seyri ve küresel büyümedeki yavaşlama, altın fiyatlarının güçlü kalmasını destekliyor.

Altın nereye gidiyor?

Analistlerin ortak görüşü, 4.000 dolar seviyesinin aşılmasıyla birlikte altın piyasasında yeni bir dönemin başladığı yönünde.

Piyasa beklentilerine göre:

Altın fiyatlarının 2026 yılına kadar yükseliş trendini koruması bekleniyor.

Kısa vadede sert düşüşleri tetikleyecek bir faktör bulunmuyor.

Yıl sonu tahmini: 4.300 dolar mümkün

Uzmanlar, altın fiyatlarının 2025 yılı sonuna kadar 4.300 dolar seviyesine ulaşabileceğini, 2026’da ise doların seyri ve Fed politikalarının belirleyici olacağını öngörüyor.