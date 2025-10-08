Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren hattının en kritik noktalarından biri olan Köroğlu Tüneli’nde kazı çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. “Işık göründü” töreniyle duyurulan gelişme, Türkiye’nin demiryolu altyapısında tarihi bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Köroğlu Tüneli Projesinin Önemi

Bakan Uraloğlu, törende yaptığı konuşmada şu bilgileri paylaştı:

“Köroğlu Tüneli, Ankara ile Afyon arasındaki hattın en önemli kesimlerinden biri. 5 bin 142 metre uzunluğundaki tünelde kazı çalışmalarını tamamlayarak önemli bir eşiği aştık.”

Köroğlu Tüneli, Afyonkarahisar’ın Bayat ilçesine yaklaşık 5 kilometre mesafede yer alıyor. 13,5 metre çapındaki ana tünelin sol tarafında, 4 bin 967 metre uzunluğunda, 4,5 metre çapında bir kaçış tüneli de bulunuyor. Kaçış tüneli, her 500 metrede bir ana tünele bağlanan toplam 9 bağlantı tüneli ve 10 manevra cebine sahip.

Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi

Ulaştırma Bakanı, Ankara-İzmir hattının tamamlanmasıyla mevcut demiryolu mesafesinin 824 kilometreden 624 kilometreye ineceğini belirtti. Projenin toplam uzunluğu ise 505 kilometre olacak.

Proje kapsamında; Emirdağ, Afyonkarahisar, Uşak, Alaşehir, Salihli, Manisa, Muradiye, Ayvacık, Emiralem ve Menemen olmak üzere toplam 10 istasyon inşa edilecek. Ayrıca hat boyunca:

49 tünel (40,9 km)

67 viyadük (25,5 km)

81 köprü

781 menfez

177 üstgeçit

244 altgeçit

inşa edilecek.

Yolculuk Süreleri ve Etki

Uraloğlu, hattın tamamlanmasıyla Ankara-İzmir arasındaki seyahat süresinin 7 saatten 3,5 saate düşeceğini açıkladı. Diğer süreler şöyle olacak:

Ankara-Afyonkarahisar: 1 saat 40 dakika

Ankara-Uşak: 2 saat 10 dakika

Ankara-Manisa: 2 saat 50 dakika

Bakan Uraloğlu ayrıca projenin yılda yaklaşık 13,3 milyon yolcu ve 90 milyon ton yük taşınmasına imkân sağlayacağını belirtti.

Toplam Etki

Hat tamamlandığında Ankara, Afyonkarahisar, Uşak, Manisa ve İzmir illerinde yaşayan yaklaşık 11,5 milyon kişi doğrudan hızlı tren konforuna kavuşacak.

Çağrı ve Gelecek

Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri, Köroğlu Tüneli’ndeki bu gelişmenin Türkiye demiryolu altyapısındaki en önemli kilometre taşlarından biri olduğunu belirterek, projedeki çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini açıkladı.