Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, ABD'den gelecek istihdam verisinin piyasalarda yön değişikliğine yol açabileceğini belirterek yatırımcılara uyarıda bulundu.

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yatırımcıları bu hafta Cuma günü açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisi konusunda uyardı. Piyasalarda yeni bir yön oluşabileceğine dikkat çeken Memiş, hafta başında sakin seyreden tabloya rağmen, haftanın son işlem gününde "her şeyin değişebileceğini" söyledi.

Altında dalgalı seyir: Yatırımcılar dikkatli olmalı

İslam Memiş, ons altının 3.300 - 3.360 dolar bandında sıkıştığını ve kısa vadede 3.090 ya da 3.000 dolar seviyelerine geri çekilme ihtimalinin sürdüğünü belirtti. Gram altında ise Türkiye iç piyasasında 4.110 - 4.160 TL aralığında dalgalı bir fiyatlama yaşandığını ifade eden Memiş, "Şu anda gram altın 4.145 TL seviyesinde işlem görüyor. Geçtiğimiz hafta 4.300 liraya kadar yükselmişti" dedi.

Gümüş, altına göre daha güçlü bir grafik çiziyor

Gümüş yatırımcılarına da değerlendirmelerde bulunan Memiş, ons gümüşün 33,24 dolara yükseldiğini belirterek, "Altına göre daha dirençli bir görüntü veriyor" dedi. Altın/gümüş rasyosunun 99,57'ye gerilediğini söyleyen uzman isim, ons gümüşte 32,80 - 33,80 dolar bandının takip edilmesi gerektiğini, gram gümüşte ise 45 - 50 TL hedeflerinin yıl sonuna kadar geçerli olduğunu aktardı.

Dolar ve Borsa'da son durum

Dolar/TL kurunun 38,4 seviyesinde dengelendiğini ifade eden Memiş, doların bir yatırım aracı olarak değil, parite takip aracı olarak görülmesi gerektiğini vurguladı. Borsa İstanbul için ise uyarıda bulunan uzman, BIST 100 endeksinin 9.000 puanın altına düşmesi halinde alım fırsatlarının doğabileceğini dile getirdi.

Gözler Cuma günü açıklanacak ABD verisinde

Memiş, ABD'de 3 Mayıs Cuma günü saat 15.30'da açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisinin altın başta olmak üzere tüm piyasalarda sert dalgalanmalara yol açabileceğini söyledi. "Piyasalar Cuma gününe kadar durgun seyredebilir. Ancak Cuma günü veri açıklandığında, yön kırılması yaşanabilir" diyen Memiş, yatırımcıların temkinli ve hazırlıklı olması gerektiğini belirtti.

"Orada bir trend kırılımı olacak. Ya yukarı ya da aşağı yönlü bir hareket göreceğiz," ifadeleriyle dikkat çekti.

ALTIN İLE İLGİLİ DAHA FAZLA GELİŞMEYE BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ.