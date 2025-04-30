Bayraklı Belediyesi, baharın gelişini simgeleyen Hıdırellez’i geleneksel bir şenlikle karşılamaya hazırlanıyor. 3-4 Mayıs tarihlerinde Doğançay Mahallesi’nde gerçekleştirilecek festival, konserlerden halk oyunlarına, stantlardan çocuk etkinliklerine kadar birçok etkinlikle İzmirlilere unutulmaz bir hafta sonu sunacak. Festivalin finalinde ise Sabahat Akkiraz ve Hüseyin Uğurlu sahne alacak.

Yöresel tatlar ve eğlenceli aktiviteler bir arada

3 Mayıs Cumartesi günü saat 10.00 itibarıyla Doğançay Mahallesi Meydanı’nda başlayacak şenlikte, yöre halkının ürettiği organik ürünler ve yerel lezzetler satışa sunulacak. Zeytin, bal, gözleme, ayran gibi ürünlerin yanı sıra Bayraklı Belediyesi Kadın Kooperatifi ve semt merkezlerinin el emeği ürünleri de stantlarda yerini alacak.

Festivalde ayrıca çocuklar için yüz boyama, hint kınası, sim çizimi, karikatür atölyesi gibi etkinlikler düzenlenecek. Tohum topu atölyesiyle doğaya katkı sağlanırken, spor etkinlikleri kapsamında survivor parkuru, çuval yarışı, halat çekme, basketbol ve penaltı atışları gibi yarışmalar heyecan dolu anlar yaşatacak.

Müzik, dans ve kortejle bahar kutlaması

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal’ın katılımıyla düzenlenecek Hıdırellez korteji, bando eşliğinde konser alanından başlayarak köy meydanına kadar uzanacak. Temsili dilek ağacına dilekler asılacak, özel fotoğraf alanlarında katılımcılar anılarını ölümsüzleştirecek.

Festivalin ilk günü, 3 Mayıs Cumartesi saat 20.00’de halk müziği sanatçısı Erkan Demir sahne alacak. Final gecesi olan 4 Mayıs Pazar saat 20.00’de ise Sabahat Akkiraz ve Hüseyin Uğurlu’nun sahne performanslarıyla Hıdırellez coşkusu doruğa ulaşacak. Festival, geleneksel Hıdırellez ateşinin yakılmasıyla son bulacak.

“Tüm İzmirlileri bekliyoruz”

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, tüm vatandaşları festivale davet ederek şu açıklamayı yaptı:

“Bereketin, barışın ve umudun simgesi Hıdırellez’i birlik içinde kutlayacağız. Baharın coşkusunu paylaşmak üzere 3-4 Mayıs’ta tüm İzmirlileri Doğançay’daki şenliğimize bekliyoruz.”