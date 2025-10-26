Finans Analisti İslam Memiş, altın piyasasına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. “2026 yılı altın için farklı bir dönem olacak” diyen Memiş, gram altının 5 haneli rakamlara ulaşabileceğini söyledi.

Altın fiyatlarında sert dalgalanma sonrası uyarı

Altın piyasası son haftalarda rekor denemeleri ve sert düşüşlerle dikkat çekiyor. Gram altın TL bazında 6000 lira seviyelerini gördükten sonra 5400 lira seviyelerine kadar geriledi.

Finans Analisti İslam Memiş, katıldığı bir televizyon programında altın fiyatlarına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Memiş, piyasaların yıl sonuna kadar manipülasyon etkisinde olacağını belirterek yatırımcıları dikkatli olmaya çağırdı.

“Piyasalarda manipülasyon fiyatlaması var”

İslam Memiş, mevcut fiyat hareketlerinin teknik analizle açıklanamayacağını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

“Özellikle bir geri çekilme var ama piyasalar yıl sonuna kadar bir manipülasyon fiyatlamasında. Bu nedenle yatırımcılar sadece altın değil; borsa, kripto para ve döviz tarafında da sert düşüş ve yükselişlere karşı dikkatli olmalı.”

Memiş, yıl sonuna kadar dalgalı bir sürecin yaşanacağını vurguladı.

“Ons altın 3800 dolara kadar çekilebilir”

Altın fiyatlarındaki geri çekilmeye dikkat çeken Memiş, şu anda ons altının 4068 dolar seviyesinde olduğunu hatırlatarak, teknik normalleşme için 3800 dolar seviyesinin görülmesi gerektiğini ifade etti:

“Yaklaşık 200 dolarlık bir haftalık geri çekilme yaşandı. Normalleşme için ons altının 3800 dolar seviyesine kadar düşmesi gerekiyor.”

“Gram altın 5500–6000 TL aralığında oyalanacak”

Gram altın fiyatına da değinen Memiş, Kapalıçarşı piyasasında gram altının 5835 TL seviyesinde olduğunu belirtti.

“Kısa vadede 5500–6000 TL aralığında bir oyalanma trendi bekliyorum.”

Yatırımcıların bu süreçte panik alımlarından kaçınması gerektiğini vurguladı.

“Altın kalmadı” iddiaları manipülasyon olabilir

Panik alımlarına karşı uyaran Memiş, sosyal medyada yayılan bazı paylaşımların bilinçli manipülasyon içerdiğini söyledi:

“Geçen hafta Kapalıçarşı’da fiziki külçe altınlarda 11.500 dolar işçilik bedeli görüldü. ‘Altın kalmadı, gümüş bitti’ gibi haberlerle insanlar paniğe sürüklendi. Bu şekilde yatırımcılara yüksek fiyatlardan altın satıldı.”

“3800 dolar altına inerse normalleşme başlar”

Memiş, teknik olarak 3970 ve 3950 dolar seviyelerinin kırılması durumunda 3800 dolar seviyesinin konuşulabileceğini belirtti.

“Türkiye’de panik alımı alışkanlığı var”

Türk yatırımcısının klasik davranış modeline dikkat çeken Memiş, şu ifadeleri kullandı:

“Zirve seviyelerde panik alımları artıyor. 3000’den, 4000’den almayan yatırımcı 6200’den altın aldı. Bu tabloyu her iki yılda bir görüyoruz.”

“Altın 5 haneli olacak!”

Altının uzun vadede yükseliş trendini sürdüreceğini belirten İslam Memiş, 2026 yılı için çarpıcı bir tahmin paylaştı: