Manisa'nın Kula ilçesinde minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü İbrahim Yılmaz (50) hayatını kaybetti. Feci kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Manisa’nın Kula ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü İbrahim Yılmaz (50) yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 17.30 sıralarında İzmir-Ankara kara yolu Körez Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşaktan karşıya geçmeye çalışan İbrahim Yılmaz idaresindeki plakasız motosiklet, Uşak istikametine doğru seyir halinde olan 45 ALV 324 plakalı minibüs ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yola savruldu

Kaza sonucu motosiklet sürücüsü Yılmaz, çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde İbrahim Yılmaz’ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Talihsiz sürücünün cansız bedeni, incelemelerin ardından Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Minibüs sürücüsü gözaltına alındı

Kazada minibüsü kullanan sürücü M.F.K. (27) jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazanın meydana geldiği anlar ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde çarpışma anı ve motosikletin savrulma anı net şekilde görülüyor.