Güne düşüşle başlayan altının gramı 2 bin 452 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın ise 4 bin 72 liradan satılıyor. Dün, altının ons fiyatındaki gerilemeye paralel olarak değer kaybeden altının gram fiyatı, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 2 bin 457 liradan tamamladı.

Son durum

Gram altın: Alış 2.451,78 TL, Satış 2.452,20 TL

Altın (ONS): Alış 2.314,30 USD, Satış 2.314,59 USD

22 Ayar Bilezik: Alış 2.257,41 TL, Satış 2.272,11 TL

Cumhuriyet Altını: Alış 16.068 TL, Satış 16.224 TL

Yarım Altın: Alış 8.060 TL, Satış 8.138 TL

Çeyrek Altın: Alış 4.017 TL, Satış 4.072 TL

Reşat Altını: Alış 16.100,47 TL, Satış 16.256,95 TL

Kulplu Reşat Altını: Alış 16.102,69 TL, Satış 16.259,20 TL

Altının gram fiyatı neden düşüyor?

Son dönemde altının ons fiyatındaki dalgalanmalar ve küresel piyasalarda yaşanan belirsizlikler, altın fiyatlarındaki düşüşü etkileyen başlıca faktörler arasında yer alıyor. Özellikle yatırımcıların risk iştahının artması ve doların güçlenmesi, altın fiyatlarını baskılamaya devam ediyor. Piyasalar, altın fiyatlarındaki bu hareketliliğin devam edip etmeyeceğini yakından takip ediyor.