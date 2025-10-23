Altın fiyatlarında sert düşüş yaşanıyor. Haftayı yükselişle açan altın piyasası, son iki günde yönünü aşağı çevirdi. 23 Ekim 2025 Perşembe sabahına gram altın 5 bin 511 TL seviyesinde başlarken, çeyrek altın 9 bin 670 TL’ye geriledi.

Altın Türü Alış (TL) Satış (TL) Değişim
Gram Altın 5.510,98 5.511,68 🔻 Düşüşte
Çeyrek Altın 9.514,00 9.670,00 🔻 Düşüşte
Tam Altın 37.940,00 38.504,00 🔻 Geriledi
Cumhuriyet Altını 38.708,00 39.290,00 🔻 Değer kaybetti
22 Ayar Bilezik 5.309,63 5.595,91 🔻 Zayıf seyir

Ekonomi analistlerine göre, ons altındaki gerileme ve dolar/TL paritesindeki yatay seyir, iç piyasada altın fiyatlarının düşmesine neden oldu.
Analistler, kısa vadede gram altında 5.500 TL seviyesinin kritik destek olduğuna dikkat çekiyor.

Euro yükselişte: 23 Ekim 2025 güncel dolar, euro ve sterlin kurları
Euro yükselişte: 23 Ekim 2025 güncel dolar, euro ve sterlin kurları
İçeriği Görüntüle

Son günlerde altın fiyatlarını yakından takip eden vatandaşlar, düşüşün devam edip etmeyeceğini merak ediyor.
Kuyumcularda ise satış hareketliliğinin arttığı, yatırımcıların “alım fırsatı” arayışında olduğu belirtiliyor.