Altın fiyatlarında sert düşüş yaşanıyor. Haftayı yükselişle açan altın piyasası, son iki günde yönünü aşağı çevirdi. 23 Ekim 2025 Perşembe sabahına gram altın 5 bin 511 TL seviyesinde başlarken, çeyrek altın 9 bin 670 TL’ye geriledi.

Altın Türü Alış (TL) Satış (TL) Değişim Gram Altın 5.510,98 5.511,68 🔻 Düşüşte Çeyrek Altın 9.514,00 9.670,00 🔻 Düşüşte Tam Altın 37.940,00 38.504,00 🔻 Geriledi Cumhuriyet Altını 38.708,00 39.290,00 🔻 Değer kaybetti 22 Ayar Bilezik 5.309,63 5.595,91 🔻 Zayıf seyir

Ekonomi analistlerine göre, ons altındaki gerileme ve dolar/TL paritesindeki yatay seyir, iç piyasada altın fiyatlarının düşmesine neden oldu.

Analistler, kısa vadede gram altında 5.500 TL seviyesinin kritik destek olduğuna dikkat çekiyor.

Son günlerde altın fiyatlarını yakından takip eden vatandaşlar, düşüşün devam edip etmeyeceğini merak ediyor.

Kuyumcularda ise satış hareketliliğinin arttığı, yatırımcıların “alım fırsatı” arayışında olduğu belirtiliyor.