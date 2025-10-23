Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu ile birlikte Ege İhracatçı Birlikleri’ni ziyaret etti. Ziyarette, Birlik Başkanı Jak Eskinazi ile bir araya gelerek Türkiye’nin ihracat potansiyeli ve ekonomideki güncel gelişmeleri değerlendirdi.

Ümit Özdağ, Ege İhracatçı Birlikleri ziyaretinde, Türkiye’nin ihracat hedefleri ve ekonomik görünüm üzerine görüş alışverişinde bulundu.

“Türkiye’nin ihracat potansiyeli, ekonomik büyümenin ve istihdamın artmasında kritik rol oynuyor. İş dünyası temsilcileriyle bu konuları değerlendirmek oldukça önemli,” ifadelerini kullandı.

Bu ziyaret, Zafer Partisi’nin Ege Bölgesi programı kapsamında, iş dünyası ile doğrudan iletişim kurmak ve ekonomik gelişmeleri yerinde değerlendirmek amacıyla gerçekleştirildi. Özdağ, bölgedeki ihracatçıların görüşlerini dinleyerek olası çözüm önerilerini tartıştı.