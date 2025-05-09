9 Mayıs 2025 Cuma günü altın piyasasında hareketlilik dikkat çekiyor. Gram altın 4.125 TL, çeyrek altın ise 6.866 TL'den satılırken; yatırımcılar, altın fiyatlarındaki dalgalı seyri yakından izliyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikalarına ilişkin belirsizlikler, ons altında yön arayışını sürdürüyor.

Altın fiyatlarında dalgalanma sürüyor

Küresel ekonomik gelişmelerin etkisiyle altın fiyatları inişli çıkışlı bir grafik sergiliyor. Özellikle Fed'in faiz artırımı konusunda net bir sinyal vermemesi, ons altın fiyatlarında belirsizliğe neden oluyor.

Bugün itibarıyla ons altın 3.313,66 dolardan alınıp 3.314,05 dolardan satılıyor.

Gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Serbest piyasada gram altın bugün 4.125,83 TL seviyesinden işlem görüyor. Fiyat, haftalık bazda yatay seyrederken, ons altındaki düşüş kısa vadede baskı oluşturuyor.

Çeyrek altın ise alışta 6.790 TL, satışta 6.866 TL seviyesinde.

Diğer güncel altın fiyatları:

Yarım Altın: Alış 13.580 TL - Satış 13.732 TL

Cumhuriyet Altını: Alış 27.077 TL - Satış 27.339 TL

22 Ayar Bilezik Gramı: Gün içinde altına paralel değişim gösteriyor

Uzman yorumu: 4.200 TL kritik eşik

Piyasa analistleri, gram altın için 4.200 TL seviyesinin önemli bir direnç noktası olduğunu vurguluyor. Eğer ons altında yukarı yönlü bir hareket gerçekleşirse, iç piyasada gram altın 4.300 TL seviyesini yeniden test edebilir.

Jeopolitik gelişmeler etkili oluyor

Çin kaynaklı fiziki altın talebi, Orta Doğu'daki jeopolitik riskler ve dolar endeksindeki hareketlilik, altın fiyatlarını doğrudan etkileyen başlıca faktörler arasında yer alıyor.