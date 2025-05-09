2. Lig Play-Off 1. Turu'nda Vanspor'a 3-1 mağlup olan Menemen FK, 1. Lig hayaline veda etti. Vanspor üst tura yükseldi.

TFF 2. Lig Play-Off 1. Turu'nda sahasında Vanspor'a 3-1 mağlup olan Menemen Futbol Kulübü, 1. Lig yolculuğunu erken tamamladı. Vanspor, bu galibiyetle üst tura yükselen taraf oldu.

Vanspor'dan net galibiyet

Menemen İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmada Vanspor, etkili futboluyla dikkat çekti. İlk yarının uzatma dakikalarında Mert'in golüyle öne geçen konuk ekip, 45+4'te skoru 1-0 yaptı.

İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Vanspor, 60. dakikada Özkan'ın golüyle farkı ikiye çıkardı. 79'da Hasan'ın golüyle durum 3-0'a geldi. Menemen FK, 83. dakikada Yiğit'in golüyle skoru 3-1'e getirse de bu sonuç tur için yeterli olmadı.

Karşılaşmanın kadroları ve maç detayları

STAT: Menemen İlçe Stadı HAKEMLER: Raşit Yorgancılar, Furkan Ulu, Okan Taşköprü

MENEMEN FK: Bora - Emir Terzi (Dk. 62 Arda), Onur, Emre (Dk. 62 Yiğit), Mazlum, Fırat, Eyüp, Halil Can (Dk. 90+4 Emir Erkul), Emirhan Akutçu (Dk. 46 Erhan), Seçim Can, Çağrı (Dk. 74 Emirhan Yılmaz)

VANSPOR: Taha - Mert, Yusuf (Dk. 54 Muhammet), Özkan, Sebahattin (Dk. 67 Hasan), Burak, Emre Batuhan, Bekircan, Batuhan Kör (Dk. 54 Harun), Okan (Dk. 86 Samed Ali), Eyüp (Dk. 86 Erdem)

GOLLER: Dk. 45+4 Mert, Dk. 60 Özkan, Dk. 79 Hasan (Vanspor); Dk. 83 Yiğit (Menemen FK) SARI KARTLAR: Burak, Eyüp, Yusuf, Samed Ali (Vanspor)