Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü konser soruşturması kapsamında, ABB’nin 2021–2024 yıllarında düzenlediği konser hizmet alımlarında usulsüzlük ve kamu zararı olduğu iddiaları üzerine işlem başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği’nin raporu, MASAK ve Sayıştay incelemeleri ile bilirkişi raporlarında, ABB’nin düzenlediği 32 konser hizmet alımında toplam 154 milyon 453 bin lira zarar oluştuğu belirtildi.

Bu kapsamda, belediye görevlileri ve organizasyon şirketlerinin dahil olduğu soruşturmada 14 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Tutuklanan isimler

Hakimlik kararına göre 9 kişi adliyeye sevk edildi. Bunlardan 5’i tutuklandı:

H.A.B. — ABB eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı

H.E. — ABB eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili / eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili

H.Z. — ABB eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili

O.E. — Evren Teknik Grup Müzik Organizasyon San. Tic. Ltd. Şti. sahibi

S.Ç. — Festiva ve Enfest Organizasyon Turizm San. Tic. Ltd. Şti. ortaklarından

Diğer 9 şüpheliye adli kontrol uygulandı.

Suçlamaların ayrıntıları

Soruşturma raporlarında, ABB tarafından yapılan konser hizmet alımlarının Kamu İhale Kanunu’na aykırı olarak tek firmadan doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirildiği belirtildi.

Rapora göre:

32 konser hizmet alımı için KDV hariç 759 milyon 148 bin 652 TL ödendi.

Ödemelerin piyasa rayiç fiyatlarının üzerinde yapıldığı, bu nedenle belediyeye 154 milyon 453 bin 221 TL zarar oluştuğu tespit edildi.

Bu ödemelerin 608 milyon 47 bin 800 TL’si dört firmaya yapıldı, bunun 304 milyon 288 bin 200 TL’si ise S.Ç.’ye ait organizasyon firmasına ödendi.

Başsavcılık açıklaması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklamasında:

“İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği raporu, MASAK ve Sayıştay incelemesi ile bilirkişi raporlarına göre, 32 adet konser hizmet alımında idarenin 154 milyon 453 bin lira zarara uğratıldığı tespit edilmiştir.”

ifadelerine yer verildi.