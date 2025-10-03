Altın piyasasında haftanın son işlem günü yükselişle kapandı. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,2 artarak 5 milyon 345 bin liraya çıktı. Gram altın ise 5 bin 191 liradan işlem görüyor.

Kilogram altın fiyatı yükseldi

KMKTP verilerine göre, standart altının kilogram fiyatı en düşük 5 milyon 125 bin 500 lira, en yüksek 5 milyon 345 bin lira seviyesini gördü. Gün sonunda kapanış fiyatı 5 milyon 345 bin lira oldu.

Önceki gün kapanışını 5 milyon 334 bin liradan yapan altın, böylece günlük bazda 11 bin liralık artış kaydetti.

İşlem hacmi ve miktarı

Altın piyasasında toplam işlem hacmi 19 milyar 768 milyon 381 bin lira, işlem miktarı ise 3 bin 788,32 kilogram olarak gerçekleşti.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi 19 milyar 871 milyon lira olurken, işlem adedi 197 olarak kayıtlara geçti.

En fazla işlem yapan kurumlar

Bugün altın borsasında en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar arasında Yapı ve Kredi Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler ve Denizbank yer aldı.