Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş ve Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Altınoluk Mahallesi’nde yapılması planlanan Gün Hastanesi’nin kurulacağı alanda saha incelemesinde bulundu. Sağlık Bakanlığı'na devredilen alan için projelendirme süreci devam ediyor.

Vali Ustaoğlu proje ekibinden bilgi aldı

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Altınoluk Mahallesi'nde hayata geçirilecek Gün Hastanesi projesine ilişkin yürütülen çalışmalar hakkında proje ekibinden detaylı bilgi aldı. Hastanenin, merkeze uzak bölgelerdeki sağlık ihtiyacına çözüm sunması bekleniyor.

Belediye tapu ve tahsis sürecini tamamladı

Edremit Belediyesi, 2 dönümlük arazinin tapu işlemlerini Maliye Hazinesi adına tamamlayarak, alanı Sağlık Bakanlığı’na tahsis etti. İmar planı değişikliği sürecinin eş zamanlı sürdüğü belirtildi. Projenin kısa sürede inşa aşamasına geçmesi planlanıyor.

Başkan Ertaş: “Tüm kurumlarla uyum içindeyiz”

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, “İlçemizin gelişimi ve eksiklerin giderilmesi için tüm kamu kurumlarıyla koordineli çalışıyoruz. Bu sağlık projesinde de sorumluluğumuzu yerine getirerek üzerimize düşeni yaptık,” ifadelerini kullandı.